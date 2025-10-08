ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

ΚΚΕ:Πολιτική Εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής με θέμα «Οι συνέπειες από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στον καπιταλισμό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ διοργανώνει Πολιτική Εκδήλωση το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ώρα 7:00μμ, στο Αμφιθέατρο Γ’ του ΕΛΜΕΠΑ με θέμα : «Οι συνέπειες από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στον καπιταλισμό. Η νέα εποχή στην Τεχνολογία απαιτεί μία νέα εποχή στην κοινωνία. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα!».
Θα μιλήσει ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

