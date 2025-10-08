ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χτες ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, κ. Παναγιώτης Αντωνιάδης, στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή.

Ο κ. Αντωνιάδης, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, συνοδευόταν από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Νομού Ρεθύμνης, κ. Ανδρέα Κουρμούλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη τον κ. Αντωνιάδη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση στο νομό Ρεθύμνης, κυρίως θέματα που αφορούν τη μεταφορά μαθητών, σχολικής στέγης, καθώς και την αγαστή συνεργασία των δύο φορέων, αλλά και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης κοινών δράσεων στον τομέα της Παιδείας, του Αθλητισμού και της Νεολαίας.

Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, με στόχο την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Ρεθύμνου.

Team Πολ. Κρήτης
