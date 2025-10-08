Ηράκλειο:Πρακτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης Βοηθού Λογιστή από το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου

Πρακτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης Βοηθού Λογιστή

Έναρξη: 13/10/2025

Βασικές πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών και τις αλλαγές που επιφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη νομοθεσία και στη λειτουργία των επιχειρήσεων θ΄ αποκτήσουν όσοι συμμετάσχουν στο Πρακτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης Βοηθού Λογιστή, που διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΥΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους σε λογιστικά γραφεία, καθώς και σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου λογιστηρίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με τις απαραίτητες συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις και η άμεση ενσωμάτωσή τους σε θέσεις βοηθού λογιστή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης μέσω παραδειγμάτων (case studies)

Στο σεμινάριο θα καλυφθούν με απλό, αλλά επιστημονικό τρόπο οι παρακάτω ενότητες:

• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος Υπ. Αρ. 4308/2015)

• Θεμελιώδεις Αρχές Λογιστή Φοροτεχνικού

• Βασικές έννοιες λογαριασμών & η κατηγοριοποίηση τους βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

• Καθορισμός Μεγέθους Οντοτήτων & Κριτήρια κατάταξης

• Τρόπος Απεικόνισης Συναλλαγών, Είδη Παραστατικών & η συσχέτισης τους με τα MY-DATA

• Στάδια Λογιστικού Κυκλώματος κατά τη διάρκεια της χρήσης

• Πρακτικά Παραδείγματα Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης

• Μέθοδοι Αποσβέσεων, Αποτίμησης Αποθεμάτων & Διαδικασία Απογραφής Αποθεμάτων.

• Είδη Παρακρατούμενων Φόρων με χρήση πρακτικών εφαρμογών

Διάρκεια: 24 ώρες διδακτικές ώρες, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 13/10/25 έως 29/10/2025 και ώρα 18.00μμ με 21.15μμ

Κόστος συμμετοχής:195.00 €

Εισηγητής: Γιάννης Ραπανάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης. Είναι απόφοιτος του κύκλου Μεταπτυχιακών σπουδών Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής του Διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. – ΠΑ.ΜΑΚ. και απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πληροφορίες και αιτήσεις, στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Ικάρου & Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810-302600 & 302606 κ. Μαίρη Βενιχάκη venihaki@katartisi.gr από τις 08:00 έως 3:00 μ.μ. www.katartisi.gr