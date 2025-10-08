ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Πρακτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης Βοηθού Λογιστή από το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πρακτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης Βοηθού Λογιστή
Έναρξη: 13/10/2025

Βασικές πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών και τις αλλαγές που επιφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη νομοθεσία και στη λειτουργία των επιχειρήσεων θ΄ αποκτήσουν όσοι συμμετάσχουν στο Πρακτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης Βοηθού Λογιστή, που διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΥΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους σε λογιστικά γραφεία, καθώς και σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου λογιστηρίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με τις απαραίτητες συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις και η άμεση ενσωμάτωσή τους σε θέσεις βοηθού λογιστή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης μέσω παραδειγμάτων (case studies)

Στο σεμινάριο θα καλυφθούν με απλό, αλλά επιστημονικό τρόπο οι παρακάτω ενότητες:
• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος Υπ. Αρ. 4308/2015)

• Θεμελιώδεις Αρχές Λογιστή Φοροτεχνικού
• Βασικές έννοιες λογαριασμών & η κατηγοριοποίηση τους βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
• Καθορισμός Μεγέθους Οντοτήτων & Κριτήρια κατάταξης

• Τρόπος Απεικόνισης Συναλλαγών, Είδη Παραστατικών & η συσχέτισης τους με τα MY-DATA
• Στάδια Λογιστικού Κυκλώματος κατά τη διάρκεια της χρήσης
• Πρακτικά Παραδείγματα Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης
• Μέθοδοι Αποσβέσεων, Αποτίμησης Αποθεμάτων & Διαδικασία Απογραφής Αποθεμάτων.

• Είδη Παρακρατούμενων Φόρων με χρήση πρακτικών εφαρμογών
Διάρκεια: 24 ώρες διδακτικές ώρες, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 13/10/25 έως 29/10/2025 και ώρα 18.00μμ με 21.15μμ

Κόστος συμμετοχής:195.00 €

Εισηγητής: Γιάννης Ραπανάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης. Είναι απόφοιτος του κύκλου Μεταπτυχιακών σπουδών Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής του Διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. – ΠΑ.ΜΑΚ. και απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πληροφορίες και αιτήσεις, στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Ικάρου & Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810-302600 & 302606 κ. Μαίρη Βενιχάκη venihaki@katartisi.gr από τις 08:00 έως 3:00 μ.μ. www.katartisi.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης θα μεταβεί...

Χανιά:Ανακοίνωση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για την διάσωση του...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ...

Ρέθυμνο:Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης θα μεταβεί...

Χανιά:Ανακοίνωση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για την διάσωση του...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου και Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί για την ανάπτυξη τοπικού Σχεδίου Βιώσιμης Θέρμανσης και Ψύξης
Επόμενο άρθρο
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη «Ο κύριος Χάιντ μπροστά στον καθρέφτη του»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης θα μεταβεί...

Χανιά:Ανακοίνωση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για την διάσωση του Αρχαιολογικού Μνημείου του Λόφου Παπούρα στο Καστέλι Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ...

Δήμος Αμαρίου:Ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην κεντρική πλατεία της Λοχριάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συμβασιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες το έργο με τίτλο «Ανάπλαση...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με ναρκωτικά δισκία ,χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη -2- αλλοδαπών για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST