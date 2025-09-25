Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ: Με αφορμή ανακοίνωση ιδιωτικού χημικού-οινολογικού εργαστηρίου, τα περί ακαταλληλότητας του νερού της ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου, διευκρινίζεται ότι δεν ευσταθούν σύμφωνα και με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ:

Η ΔΕΥΑΗ, εν μέσω λειψυδρίας, θέτει σε προτεραιότητα την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού στην πόλη Ηρακλείου και τη βέλτιστη παρακολούθηση της ποιότητάς του, μέσω ενός πυκνού πλάνου δειγματοληψιών, τα αποτελέσματα του οποίου είναι διαθέσιμα στους δημότες Ηρακλείου, όπως προαναφέρθηκε, μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΗ https://www.deyah.gr/elegxos-poiotitas-nerou/

Διευκρινίζεται ότι κατά τις περιόδους με επαρκή παροχή νερού από τον Αποσελέμη, σταματάει η λειτουργία των γεωτρήσεων που παρουσιάζουν αυξημένη αγωγιμότητα, με αποτέλεσμα να μη διοχετεύεται νερό αυτό στο σύστημα υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου, όπως συνέβαινε έως το 2023.

Την παρούσα ωστόσο περίοδο δεδομένου ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι βροχοπτώσεις του νέου υδρολογικού έτους και η παροχή νερού από τα έργα Αποσελέμη είναι συνεχώς διακοπτόμενη και με μικρές παροχές νερού, το σύνολο των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΗ (και οι εφεδρείες) είναι σε λειτουργία για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Ηρακλείου.

Η ΔΕΥΑΗ για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας προβαίνει σε συστηματική λήψη και ανάλυση δειγμάτων νερού από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές με βάση την ισχύουσα νομοθεσία [Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β` 25.5.2023)].

Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται αποτυπώνονται στο πεδίο: «Χημικές Αναλύσεις Νερού» στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ https://www.deyah.gr/elegxos-poiotitas-nerou/

δίνονται κάθε φορά οι πιο πρόσφατες αναλύσεις ποιότητας νερού σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας για την πόλη του Ηρακλείου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ηρακλείου. Στον χάρτη αποτυπώνονται τα ακριβή σημεία δειγματοληψίας και τα αντίστοιχα αποτελέσματα αναλύσεων νερού.

Εξαιτίας πρόσφατων δημοσιευμάτων θα πρέπει να διευκρινιστεί για μια ακόμα φορά ότι σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υ.Α. περί νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η συγκέντρωση των χλωριούχων περιλαμβάνονται στις ενδεικτικές παραμέτρους παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, καθώς δεν αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία, αλλά χρησιμοποιείται ως δείκτης της κατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα και της τάσης για υφαλμύρινση. Επομένως, η περιοδική υπέρβαση της τιμής της συγκεκριμένης παραμέτρου προέρχεται εξαιτίας της πίεσης που υφίσταται ο υδροφόρος ορίζοντας, ως αποτέλεσμα της λειψυδρίας.

Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 44532/25-08-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αναλύονται οι παράμετροι του Παραρτήματος Ι της προαναφερόμενης Υ.Α. που διακρίνονται σε «υποχρεωτικές» (παράμετροι Μέρους Α και Β του Παραρτήματος Ι) και «ενδεικτικές» (παράμετροι Μέρους Γ του Παραρτήματος Ι).

Οι ανώτατες τιμές των υποχρεωτικών παραμέτρων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται ούτε η αγωγιμότητα ούτε τα χλωριούχα (αποτελούν ενδεικτικές παραμέτρους), είναι αυστηρότατα καθορισμένες και οποιαδήποτε υπέρβασή τους πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα.

Επισημαίνεται ότι η χρήση των εφεδρικών γεωτρήσεων γίνεται μόνο κατά τις περιόδους έλλειψης νερού και με αποκλειστικό στόχο την όσο το δυνατών κάλυψη των αυξημένων αναγκών της πόλης.

Η ΔΕΥΑΗ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και διερευνά όλους τους εναλλακτικούς τρόπους ώστε να εξασφαλιστούν οι παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις της πόλης του Ηρακλείου σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.