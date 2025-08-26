Ανάληψη Καθηκόντων του κ. Γιάννη Βασιλάκη ως Εμπορικού Διευθυντή στον Όμιλο Vavoulas

Η Vavoulas Group καλωσορίζει στην Διοικητική της Ομάδα τον κ. Γιάννη Βασιλάκη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή (Commercial Director). Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής του Ομίλου, τη διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου, καθώς και τον συντονισμό των ομάδων πωλήσεων και Marketing.

Ο κ. Βασιλάκης, διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με εξειδίκευση στη Διαχείριση Προμηθειών (Procurement Management), Κτηριακών Εγκαταστάσεων (Facilities Management) και Ακίνητης περιουσίας (Property Management). Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει ηγηθεί σημαντικών έργων λειτουργικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στο Marketing από το Napier University of Edinburgh (UK) καθώς και Bachelor Degree από το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συνδυάζει ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο με επιχειρηματική στρατηγική σκέψη και έχει αποδείξει έμπρακτα την ικανότητά του να ηγείται ομάδων και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς που έχει δραστηριοποιηθεί.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vavoulas, κ. Γιάννης Βάβουλας, δήλωσε:

«Η ένταξη του κ. Γιάννη Βασιλάκη στη διοικητική ομάδα της Vavoulas Group ενισχύει ουσιαστικά τη στρατηγική μας προσέγγιση στον εμπορικό τομέα. Με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση σημαντικών έργων λειτουργικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης, ο κ. Βασιλάκης φέρνει φρέσκια εμπορική σκέψη και στοχευμένη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ομίλου.

Η συμμετοχή του στην ομάδα μας υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για συνεχή εξέλιξη, επαγγελματισμό και εξωστρεφή προσανατολισμό. Η Διοίκηση της Vavoulas Group εύχεται στον κ. Βασιλάκη κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και εκφράζει την πεποίθηση της ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου.»