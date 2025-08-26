ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Τέσσερα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master)

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), ανακοινώνει ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, της πρόσφατα ιδρυθείσας Πολυτεχνικής Σχολής, εντάχθηκε στα προπτυχιακά τμήματα που χορηγούν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master, επίπεδο 7 κατά το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων).

Η απόφαση υπογράφεται από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Νίκο Παπαϊωάννου, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 81/22-07-2025, Δημοσίευση ΦΕΚ 4528/τ.Β/20-08-2025).

Συνολικά, το ΕΛΜΕΠΑ, με αυτή την απόφαση, διαθέτει πλέον τέσσερα (4) τμήματα που χορηγούν τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master):
• Τμήμα Γεωπονίας (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών)
• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνική Σχολή)
• Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή)
• Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή).

Η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στο ΕΛΜΕΠΑ και η ένταξη του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Τμήματα που προσφέρουν πενταετή κύκλο προπτυχιακών σπουδών με ισοτιμία μεταπτυχιακού τίτλου ενισχύουν σημαντικά τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ρόλο του Ιδρύματος, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στο χώρο της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα.

Ρέθυμνο:Άρθρο του Αντώνη Τσουρδαλάκη ΄΄Νίκος Φασατάκης και...

0
Νίκος Φασατάκης & Νίκος Μαργαρίτης Δάσκαλοι που κράτησαν το φως Στις...

Κρήτη:Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός αύριο Τετάρτη 27...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

