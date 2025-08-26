Ηράκλειο:Τραγικός επίλογος για τον 40χρονο Νίκο – Υπέκυψε στα εγκαύματά του μετά τη φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ

Η μάχη που έδινε ο 40χρονος από το Ηράκλειο έληξε με τον χειρότερο τρόπο. Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη

Τραγική κατάληξη είχε η μάχη για τη ζωή του 40χρονου Νίκου Καλυβιανάκη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα.

Ο άτυχος άνδρας, που έφερε εκτεταμένα εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του, μεταφέρθηκε χθες εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας και νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 40χρονος κατέληξε τα ξημερώματα της Τρίτης, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τον κόσμο του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

Την ίδια ώρα, η 36χρονη Μαρία, που επίσης τραυματίστηκε από τη φωτιά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται δίνοντας τη δική της δύσκολη μάχη για τη ζωή της.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου διερευνώνται από τις αρχές.

Το «αντίο» της Θερίσου

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Νίκο, γίναμε φτωχότεροι σήμερα και σαν κοινωνία αλλά και στον αθλητισμό της πόλης μας!

Κουράγιο στην οικογένεια σου».

Το χρονικό του τρόμου

Ο 40χρονος, επίσης με εκτεταμένα εγκαύματα, κατάφερε να βγει μόνος του από τον φλεγόμενο χώρο

Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Αμμουδάρα, όταν φωτιά ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ, μετατρέποντας τον χώρο σε σκηνικό τρόμου.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα βρίσκονταν μέσα στο σημείο όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, με τους πολίτες να παρακολουθούν σε αγωνία την επιχείρηση απεγκλωβισμού και να ξεσπούν σε κλάματα, την ώρα που οι πυροσβέστες έβγαζαν τη 36χρονη λιπόθυμη και σοβαρά τραυματισμένη. Ο 40χρονος, επίσης με εκτεταμένα εγκαύματα, κατάφερε να βγει μόνος του από τον φλεγόμενο χώρο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και την αγωνιώδη μάχη των πυροσβεστών, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να βοηθήσει χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και ισχυρή: πέντε οχήματα, 15 πυροσβέστες και κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ έσπευσαν στο σημείο, καταφέρνοντας να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.