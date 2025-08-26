«Αστερουσίων Πολιτεία»: Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην καρδιά των Αστερουσίων με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, με σταθερό προσανατολισμό στην ανάδειξη της πλούσιας πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, στηρίζει το πρόγραμμα «Ἀστερουσίων Πολιτεία» και τις δράσεις που είναι σε εξέλιξη με τίτλο: «Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην Κρήτη: Εναλλακτικές Διαδρομές Πολιτισμού, Πίστης, Πνευματικότητας και Ψηφιακής Δημιουργίας».

Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο εγχείρημα που ενώνει τη ζώσα παράδοση με τις σύγχρονες μορφές έκφρασης, τη θεολογία με την οικολογία και την τέχνη με την κοινωνική φροντίδα και υλοποιείται σε συνεργασία με Ιερές Μονές, πανεπιστήμια και διεθνείς καλλιτέχνες και το οποίο υλοποιείται από το Εργαστήριο Συνύπαρξης Θεολογίας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Φροντίδας +ὕπαρξις.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, στις 19:00, στο Μετόχι Τριών Ιεραρχών – Λουσούδι, στην κορυφή των Αστερουσίων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, ερευνητές και εκπρόσωποι της Εκκλησίας θα αναδείξουν τα Αστερούσια ως ένα ζωντανό οικοσύστημα έρευνας, γνώσης και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, θα τιμηθούν οι μαθητές των σχολείων του Δήμου Γόρτυνας για την επιτυχία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η βραδιά θα κορυφωθεί με τη μουσική παράσταση «Ἀστερουσίων Πολιτεία: ὅ,τι ὑπῆρξε, ὅ,τι ὑπάρχει καὶ ὅ,τι ἀξίζει νὰ ὑπάρξει», με ύμνους και ψαλμούς του 14ου αιώνα από τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Γιακουμάκη.

Το Εργαστήριο +ὕπαρξις, που θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου 2025 , εστιάζει στον άνθρωπο και την αλληλεγγύη. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως έκθεση και εργαστήριο ψηφιδωτού, θεολογικές διαλέξεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια, εργαστήρια ψηφιακών δεξιοτήτων με τεχνολογίες AR/VR, εκπαιδεύσεις σε πρώτες βοήθειες και ανακουφιστική φροντίδα, καθώς και θερινό σχολείο για φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Το πρόγραμμα, το οποίο διοργανώνει ο οργανισμός LOOX, στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Δήμου Γόρτυνας και άλλων φορέων.

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:

https://loox.media16