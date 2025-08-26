ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Παρουσίαση έργων μαθητών για τον Ψηλορείτη στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα έργα μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με τίτλο «Ο Ψηλορείτης εμπνέει!», ο οποίος διήρκεσε από τον Δεκέμβριο του 2024 έως και τον Μάρτιο του 2025, θα εκτεθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER του ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ-ΟΤΑ με τίτλο: «Το ταξίδι ξεκινάει από τον τόπο σου. Γνώρισέ τον: Δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη».

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

