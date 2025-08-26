ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Πλατανιά:“Όταν η ποίηση συναντά το τραγούδι…» Μουσική βραδιά μελοποιημένης ποίησης στο Λιμνί Πολεμαρχίου”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο: «Όταν η ποίηση συναντά το τραγούδι…» την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 και ώρα: 21:00, στο αλσύλλιο της Αγίας Παρασκευής στο Λιμνί Πολεμαρχίου.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μελοποιημένη ποίηση, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει έργα σπουδαίων ποιητών, σε μια ξεχωριστή βραδιά στο αλσύλλιο Λιμνί, με αφήγηση, μουσική και τραγούδι,
Συμμετέχουν:

• Αφήγηση: Τόνια Μαλακωνάκη, φιλόλογος
• Κιθάρα – Τραγούδι: Γιάννης Σίνης
• Μπουζούκι: Μανώλης Φλεμετάκης
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς

Ρέθυμνο:Άρθρο του Αντώνη Τσουρδαλάκη ΄΄Νίκος Φασατάκης και...

0
Νίκος Φασατάκης & Νίκος Μαργαρίτης Δάσκαλοι που κράτησαν το φως Στις...

Κρήτη:Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός αύριο Τετάρτη 27...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Παρουσίαση έργων μαθητών για τον Ψηλορείτη στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου
Επόμενο άρθρο
Κρήτη:Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
