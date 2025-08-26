Δήμος Πλατανιά:“Όταν η ποίηση συναντά το τραγούδι…» Μουσική βραδιά μελοποιημένης ποίησης στο Λιμνί Πολεμαρχίου”

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο: «Όταν η ποίηση συναντά το τραγούδι…» την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 και ώρα: 21:00, στο αλσύλλιο της Αγίας Παρασκευής στο Λιμνί Πολεμαρχίου.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μελοποιημένη ποίηση, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει έργα σπουδαίων ποιητών, σε μια ξεχωριστή βραδιά στο αλσύλλιο Λιμνί, με αφήγηση, μουσική και τραγούδι,

Συμμετέχουν:

• Αφήγηση: Τόνια Μαλακωνάκη, φιλόλογος

• Κιθάρα – Τραγούδι: Γιάννης Σίνης

• Μπουζούκι: Μανώλης Φλεμετάκης

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς