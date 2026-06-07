Μουντιάλ 2026: Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν μετατρέπει το τουρνουά σε διπλωματικό “εφιάλτη”

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναγκάζει τη FIFA να αντιμετωπίσει ένα διπλωματικό χάος, λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσημη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 δεν έχει καν ξεκινήσει επίσημα, κι όμως η FIFA βρίσκεται ήδη παγιδευμένη σε ένα περίπλοκο διπλωματικό και οργανωτικό δίλημμα, που σχετίζεται με τον αντίκτυπο του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν στη συμμετοχή της ιρανικής εθνικής ομάδας στη διοργάνωση.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, οι Ιρανοί πολίτες απαγορεύεται, σε μεγάλο βαθμό, να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την περίοδο, ωστόσο η ιρανική εθνική ομάδα έχει εξασφαλίσει τρεις αγώνες σε αμερικανικό έδαφος κατά τη φάση των ομίλων, αφού η FIFA απέρριψε το αίτημα της χώρας να μεταφερθούν οι αγώνες της σε γήπεδα του Καναδά ή του Μεξικού μετά την έναρξη του πολέμου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια εξαντλητική διαδικασία για τους Ιρανούς.

Συγκεκριμένα, για κάθε αγώνα στις ΗΠΑ, η ιρανική αποστολή θα πρέπει να πετά από το Μεξικό, να περνά από τελωνειακό έλεγχο, να αγωνίζεται και να επιστρέφει αυθημερόν στο Μεξικό, αφού δεν της επιτρέπεται να διανυκτερεύει στη χώρα.

Σύμφωνα με το Axios, το προπονητικό κέντρο της ομάδας μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Αριζόνα στο Μεξικό λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, μια απόφαση που, σύμφωνα με τη Μεξικανή Πρόεδρο, Κλόντια Σάινμπαουμ, ελήφθη από την FIFA αλλά κατόπιν πίεσης της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τα προβλήματα, όμως δεν σταματούν εδώ. Το Ιράν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες ισχύει ταξιδιωτική απαγόρευση. Αν και οι Ιρανοί παίκτες, προπονητές, μέλη του προσωπικού και οι άμεσοι συγγενείς τους υποτίθεται ότι εξαιρούνται, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, δεν χορηγήθηκαν βίζες σε μέλη του βοηθητικού προσωπικού και στον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μέχντι Τάζ.

Ο Τάζ ήταν παλαιότερα διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), οργάνωση που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει “τρομοκρατική”. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε ξεκαθαρίσει άλλωστε από τον Απρίλιο, ότι οποιοσδήποτε συνδέεται με τους IRGC δεν θα λαμβάνει βίζα.

Παράλληλα, οι οπαδοί της ιρανικής ομάδας επίσης βρίσκονται αποκλεισμένοι, καθώς οι Ιρανοί υπήκοοι που διαμένουν στο Ιράν ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα απαγορεύεται να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες στις ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις θεωρήσεις διαβατηρίων, ωστόσο κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε κοφτά:

«Δεν θα επιτρέψουμε στην ιρανική ομάδα να εκμεταλλευτεί το σύστημα για να εισέλθουν τρομοκράτες στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό ψευδείς προφάσεις».

Φόβοι για επεισόδια και διαδηλώσεις

Οι πιθανές διαμαρτυρίες εντός και εκτός σταδίων αποτελούν ακόμη έναν “πονοκέφαλο” για τους διοργανωτές. Όπως συνέβη στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 1998 και του Κατάρ το 2022, η εθνική ομάδα του Ιράν αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο αντικυβερνητικών εκδηλώσεων.

Το Λος Άντζελες, το οποίο φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ιρανοαμερικανών παγκοσμίως, πολλοί εκ των οποίων υποστηρίζουν τον ανατραπέντα Σάχη, θεωρείται ζώνη υψηλού κινδύνου για ακτιβιστική δράση και επεισόδια στις κερκίδες.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) δεν σχολίασε συγκεκριμένα τις πιθανές αντι-ιρανικές διαδηλώσεις, περιορίστηκε όμως στο να δηλώσει πως παραμένει «σταθερό στη δέσμευσή του για την ασφάλεια του αμερικανικού λαού και των παρευρισκόμενων στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ το έχει καταστήσει σαφές: η ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά», ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε γραπτή του δήλωση.

«Το ποδόσφαιρο είναι εξαιρετικά δημοφιλές σε όλο τον κόσμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανυπομονούν να υποδεχθούν τους διεθνείς επισκέπτες για το σημαντικότερο γεγονός του αθλήματος, αναδεικνύοντας την αμερικανική αριστεία στα μάτια όλης της ανθρωπότητας».

Ιστορική αναδρομή – Η αντίθεση με το 1998

Η αναμέτρηση των δύο χωρών στο Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία παραμένει ένας από τους πιο φορτισμένους αγώνες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες δεν είχαν επίσημες διπλωματικές σχέσεις για δεκαετίες, οι παίκτες μπήκαν μαζί στο γήπεδο και αντάλλαξαν λουλούδια, σε μια σπάνια επίδειξη αθλητικής διπλωματίας.

«Κάναμε περισσότερα σε 90 λεπτά από όσα έκαναν οι πολιτικοί σε 20 χρόνια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά μετά το παιχνίδι ο Αμερικανός αμυντικός Τζεφ Αγκούς.

Οι ειδικοί, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι ανάλογο φέτος. «Πιθανότατα δεν θα δούμε τις εικόνες του 1998, όπου Ιρανοί και Αμερικανοί οπαδοί κάθονταν και φωτογραφίζονταν μαζί», δήλωσε ο Τρίτα Πάρσι, συνιδρυτής του Quincy Institute, ενός think tank εξωτερικής πολιτικής.

Το μεγάλο «θρίλερ» κρύβεται στα σενάρια της πρόκρισης.

Αν το Ιράν και οι ΗΠΑ τερματίσουν και οι δύο στη δεύτερη θέση των ομίλων τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι σε νοκ-άουτ αγώνα στο Τέξας στις 3 Ιουλίου. Αυτή θα είναι μόλις η τρίτη ποδοσφαιρική συνάντηση των δύο εθνών από το ιστορικό παιχνίδι του 1998 – αυτή τη φορά, όμως, υπό τη σκιά ενός πραγματικού πολέμου.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ