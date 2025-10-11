Ηράκλειο:Αναβάθμιση υποδομών πληροφορικής σε σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου

Με στοχευμένες παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τον ψηφιακό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Παιδείας Μαρίνα Βογιατζή, ολοκλήρωσε νέες εργασίες εγκατάστασης και εκσυγχρονισμού συστημάτων πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες, βιντεοπροβολείς και δικτυακή υποδομή) σε δύο αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Καλεσών, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Φόδελε.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί σειρά παρεμβάσεων σε σχολεία όλων των βαθμίδων, με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εργασίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές τους ανάγκες.

Αναλυτικά, το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν:

Γυμνάσιο Γαζίου: Αναβάθμιση και συντήρηση της δομημένης καλωδίωσης σε όλο το σχολείο, αντικατάσταση μη λειτουργικού εξοπλισμού και αναβάθμιση πέντε ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Λύκειο Γαζίου: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (μικροφωνική, βιντεοπροβολέας), καθώς και αντικατάσταση του συστήματος συναγερμού του κτιρίου.

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Πελαγίας: Προμήθεια και εγκατάσταση τριών νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα: Δημιουργία νέας δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο και προμήθεια – εγκατάσταση πέντε νέων υπολογιστών στο σχολικό εργαστήριο.

Δημοτικό Φόδελε: προμήθεια και εγκατάσταση 2 ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναβάθμιση καλωδίωσης

Παράλληλα, έχει ήδη προγραμματιστεί η εκτέλεση νέων παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα, που περιλαμβάνουν:

Λύκειο Γαζίου: Αναβάθμιση των υπολογιστών του εργαστηρίου πληροφορικής.

Γυμνάσιο Κρουσώνα: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων υπολογιστών για επεξεργασία ήχου και εικόνας και δύο οθονών.

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας: Προμήθεια φορητού υπολογιστή για το γραφείο του διευθυντή.

Όλα τα αιτήματα των εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εξυπηρετούνται καθημερινά πολλά αιτήματα επίλυσης βλαβών/δυσλειτουργιών από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου.

Η προσπάθεια του Δήμου Μαλεβιζίου για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών υποδομών είναι συνεχής και αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής σε συνεργασία πάντα με τις σχολικές κοινότητες.