Λασίθι : Εξιχνιάστηκε υπόθεσης κλοπής ξυλείας και σκαπτικό μηχάνημα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εξιχνιάστηκε υπόθεσης κλοπής
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας υπόθεση κλοπής στην Ιεράπετρα.

Ειδικότερα την 21.09.2025 άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ημεδαπού σκαπτικό μηχάνημα και ξυλεία συνολικής χρηματικής αξίας 9.500 ευρώ

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 48χρονος αλλοδαπός ως δράστης της ανωτέρω κλοπής και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Μέρος των αφαιρεθέντων ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στον παθόντα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
