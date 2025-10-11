Χανιά:Παγκόσμιο ενδιαφέρον για το συνέδριο για την οικολογία και βιολογία των κουνουπιών και άλλων φορέων λοιμωδών ασθενειών

Το διεθνές συνέδριο για την οικολογία και τη βιολογία των κουνουπιών και άλλων φορέων λοιμωδών ασθενειών, του παγκόσμιου επιστημονικού οργανισμού SOVE (Society for Vector Ecology) διοργανώνεται φέτος στα Χανιά, στις 12-17 Οκτωβρίου στο «Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης».

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές, όπως τα κουνούπια, οι σκνίπες τα τσιμπούρια κλπ, αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Εκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται κάθε χρόνο σε λοιμώξεις όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, η ελονοσία, ο Δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα, ο ιός Chikungunya, η λεϊσμανίαση κ.ά., με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Η ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία, καινοτόμες μεθόδους πρόληψης και αποτελεσματικές στρατηγικές ελέγχου είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ.

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει διεθνούς κύρους ερευνητές και στελέχη του χώρου της Δημόσιας Υγείας, με εκατοντάδες συμμετοχές από όλες τις ηπείρους και 40 διαφορετικές χώρες. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε τέτοια επιστημονικά συνέδρια που μας αναδεικνύουν ως χώρα και φέρνουν κόσμο για να επισκεφθεί την Ελλάδα και την Κρήτη», τόνισε ο Αναπληρωτής περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Υγείας.

Ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος του ΕΟΔΥ και Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επισημαίνει ότι ο κίνδυνος οι εντομομεταδιδόμενες ασθένειες να εξελιχθούν σε απειλή για τη δημόσια υγεία και την τουριστική οικονομία στην Ελλάδα είναι ορατός, βεβαίως δεν χρειάζεται πανικός, αλλά η λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία ήδη λαμβάνονται από τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τις αρχές Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Δήμων.

Αναμένουμε τα αποτελέσματα του συνεδρίου σχετικά με τις σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις που θα συζητηθούν διεξοδικά στο συνέδριο από έγκριτους επιστήμονες.

Η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τέτοια επιστημονικά συνέδρια, αλλά και την παράδοση που έχει δημιουργήσει σε αυτό το πεδίο έρευνας, επεσήμανε ο Γιάννης Βόντας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο τη δημιουργία θεματικών κέντρων αριστείας στην Ανατολική Μεσόγειο, για τη μελέτη, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ασθενειών, αλλά και την αναστολή του κύματος φυγής των νέων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.