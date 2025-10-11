Μ. Συντυχάκης: Μόνο οι εργοδότες χειροκροτούν αυτό το έγκλημα σε βάρος της εργατικής τάξης

Τα ψέματα της κυβέρνησης δεν πείθουν κανέναν εργαζόμενο που βιώνει αυτή τη σύγχρονη εργασιακή σκλαβιά, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συνεχίζεται η συζήτηση του αντεργατικού εκτρώματος της 13ωρης σκλαβιάς και της απογείωσης της «ευελιξίας».

«Δεν είναι τυχαίο ότι από κοινού η κυβέρνησή σας, εσείς, μαζί με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων και όλα τα υπόλοιπα παράσιτα, τις εργοδοτικές οργανώσεις χειροκροτάτε από κοινού αυτό το νομοσχέδιο. Κανένας εργαζόμενος, καμία συνδικαλιστική οργάνωση δεν το χειροκροτά. Γιατί συνιστά σκλαβιά», είπε, απευθυνόμενος στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

«Και επιδίδεστε όλες αυτές τις μέρες σε ασύστολα ψέματα, για να δικαιολογήσετε το εργασιακό έγκλημα που διαπράττεται σε βάρος της εργατικής τάξης της χώρας μας, που παράγει τον πλούτο αυτής της χώρας και της τον αρπάζουν οι κηφήνες της οικονομίας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην «αμίμητη ψευδολογία» ότι το εξαήμερο εφαρμόζεται στο 0,1% των επιχειρήσεων και ότι το εξαήμερο εφαρμόζεται μόνο με τη συναίνεση του εργαζόμενου, σημείωσε πως στα ξενοδοχεία είναι κανόνας η εξαήμερη εργασία «και βάλε», καθώς δουλεύουν ακόμη και εφταήμερο. «Στον τουρισμό που τον θεωρείτε βαριά βιομηχανία με τι καθεστώς δουλεύουν στα ξενοδοχειακά κάτεργα οι εργαζόμενοι, οι καμαριέρες, οι σερβιτόροι, οι ρεσεψιονίστες, οι μάγειροι, οι βοηθοί μαγείρων που φτύνουν αίμα στην κυριολεξία από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα εξαντλητικά ωράρια;», ανέφερε.

Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2024 τρεις νέοι άνθρωποι που εργάζονταν ως σερβιτόροι, σκοτώθηκαν σε τροχαίο, επιστρέφοντας μετά από 13 ώρες δουλειάς. «Αυτό δεν ήταν απλά ένα οδικό δυστύχημα, κα υπουργέ. Ήταν εργοδοτικό και κυβερνητικό έγκλημα», είπε.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ υπογράμμισε πως η Οδηγία της ΕΕ του 2003 προβλέπει 13 ώρες την ημέρα, «είναι οδηγός της επέκτασης της απλήρωτης δουλειάς που διαμορφώνει εργασιακή κόλαση για τους εργαζόμενους». Υπενθύμισε, δε, ότι αυτή την Οδηγία την ψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, εξηγώντας πως οι 6 ημέρες δουλειά την εβδομάδα και οι 13 ώρες δουλειά την ημέρα αποτελούν το πλέγμα της «προστασίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εργαζόμενους.