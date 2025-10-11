Ε Π.Κ.Κρητης : “Ανατιμήσεις στο κρέας, η αγορά της Κρήτης καλά κρατεί “

Επειδή, η γενικευμένη ακρίβεια σήμερα “τσουρουφλιζει,” τον οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού με συνεχείς ανατιμήσεις των προϊόντων επιβίωσης ,

Κλιμάκιο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, έκανε έρευνα, όσο αφορά την τιμή του είδους κρέας,σε κρεοπωλεία του νησιού.

Η διαπίστωση ήταν :

Οι κρεοπώλες, δίνουν ένα μεγάλο αγώνα ισορροπίας ,κράτησης των τιμών σε ικανοποιητικά επίπεδα ,για την συγκυρία των αυξητικών τάσεων, ώστε να στηρίξουν και την ντόπια παραγωγή, αλλά και τους καταναλωτές πελάτες τους.

Σε σχετική συζήτηση του Κλιμακίου, με εκπροσώπους των κρεοπωλών, υπήρξαν.καθισυχαστικοι, δεν διαπιστώθηκε ανησυχία καθώς όπως επισήμαναν οι Κρητική αγορά, προτιμά στην διατροφή της περισσότερο αιγοπρόβατα ,που η φετινή διάθεση μόλις άρχισε και ναι μεν η παραγωγή όπως διαγράφεται θα είναι μειωμένη, όμως θα υπάρξει σχετική επάρκεια και ακόμα τονίστηκε ότι τα ντόπια κτηνοτροφικά προϊόντα είναι και ασφαλή και εξαιρετικής ποιότητας και οι καταναλωτές συνεχίζουν να τους εμπιστεύονται και να τους προτιμούν.

Σε ερώτηση του κλιμακίου τυχαίων καταναλωτών, πώς αντιμετωπίζουν τις φημισμένες νέες ανατιμήσεις ,και στο κρέας,το ύφος τους και η απάντηση τους ήταν διστακτική.

Η απάντηση τους

“Ζούμε καθημερινά με τον εφιάλτη της ακρίβειας και η αγωνία μας κορυφώνεται στην αύξηση της τιμής του κρέατος, αλλά όπως παρατηρούμε τα κρεοπωλεία μας δεν έχουν αλλάξει τιμές ”

Εξάλλου και οι καταστηματάρχες δεν έκρυψαν την ανησυχία τους, σε τυχόν αυξήσεις,όσο αφορά τα εισαγόμενα κρέατα (βοοειδή)

Συμπερασματικά οι Κρητικοί καταναλωτές, για να αντεπεξέλθουν στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό κάνουν στροφή.καταναλωσης, επιλέγοντας αλλά είδη κρέατος όπως κοτόπουλο, κοτόπουλο και επί το πλείστον αιγοπρόβατα, ενισχύοντας την ντόπια παραγωγή και εμπιστευόμενοι την θρεπτική αξία των Κρητικών προϊόντων.

Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για μια ακόμα φορά καλεί τους καταναλωτές, να ψωνίζουν από τα Κρητικά κρεοπωλεία ενισχύοντας τα και ταυτόχρονα ενισχύουμε και τους κτηνοτρόφους μας.