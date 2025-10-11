Χανιά:Σύλληψη γυναίκας για κλοπή μοτοσυκλέτας ,ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά

Συνελήφθη αλλοδαπή κατηγορούμενη για -7- περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά

Είχε αφαιρέσει μοτοσυκλέτα ,ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά

Άμεσα συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων 34χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για κλοπές στα Χανιά.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 09.10.2025 άγνωστη αφαίρεσε από αύλειο χώρο οικίας αλλοδαπής σε περιοχή των Χανίων, μια συσκευή κινητού τηλεφώνου και από οικία ημεδαπής τσάντα που περιείχε συσκευή κινητού τηλεφώνου, πορτοφόλι και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και την άμεση ανταπόκριση περιπολούντων αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων εντοπίσθηκε σε περιοχή των Χανίων, αλλοδαπή η οποία και συνελήφθη ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα .

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας η αλλοδαπή κατά το χρονικό διάστημα από 11.08.2025 έως και 09.10.2025 είχε προβεί συνολικά σε επτά -7- κλοπές –διαρρήξεις από οικίες ,καταστήματα και οχήματα έχοντας αφαιρέσει δίκυκλη μοτοσικλέτα, ηλεκτρονικές συσκευές ,κινητά τηλέφωνα διάφορα χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Η αφαιρεθείσα μοτοσυκλέτα καθώς και μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων που ανευρέθηκαν αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων .