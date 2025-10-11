ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Συνελήφθη ανήλικος κατηγορούμενος για κλοπή μοτοσυκλέτας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ανηλίκου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ανήλικος κατηγορούμενος για κλοπή μοτοσυκλέτας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ανηλίκου στο Ρέθυμνο

Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας του κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Άμεσα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης , ανήλικος κατηγορούμενος για κλοπή μοτοσυκλέτας στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (10.10.2025) άγνωστοι αφαίρεσαν σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας ημεδαπής από περιοχή του Ρέθυμνου.

Από αναζητήσεις των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας εντοπίσθηκε ανήλικος να οδηγεί αφαιρεθείσα μοτοσυκλέτα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ανηλίκου.

Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η αφαιρεθείσα μοτοσυκλέτα αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια της.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης. .

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης

0
Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης στα Χανιά Από...

Χανιά:Σύλληψη γυναίκας για κλοπή μοτοσυκλέτας ...

0
Συνελήφθη αλλοδαπή κατηγορούμενη για -7- περιπτώσεις κλοπών στα...

Χανιά:Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης

0
Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης στα Χανιά Από...

Χανιά:Σύλληψη γυναίκας για κλοπή μοτοσυκλέτας ...

0
Συνελήφθη αλλοδαπή κατηγορούμενη για -7- περιπτώσεις κλοπών στα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Σύλληψη γυναίκας για κλοπή μοτοσυκλέτας ,ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι – Φόβοι για lockdown

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας για...

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η νέα τάση του «coolcation» ανεβάζει τις πληρότητες στα...

Χανιά:Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης στα Χανιά Από...

Χανιά:Σύλληψη γυναίκας για κλοπή μοτοσυκλέτας ,ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη αλλοδαπή κατηγορούμενη για -7- περιπτώσεις κλοπών στα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST