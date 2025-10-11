ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης στα Χανιά

Από τη Διευθυνση Αστυνομίας Χανίων ανακοινώνονται έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αθλητικής διοργάνωσης στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων Δήμου Χανίων στα πλαίσια διεξαγωγής της διοργάνωσης ¨Υπερκοπέλι “ αύριο Κυριακή 12.10.2025.

Ειδικότερα :
• Kατά τις ώρες 10.30 έως 18.00 απαγορεύεται η στάθμευση και θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα στις τέσσερεις οδούς που περικλείουν το πάρκο Αγίων Αποστόλων (οδός Δρακονιανού, Αγίων Αποστόλων έως τη συμβολή τους με την οδό Νεάρχου και της οδού Νεάρχου έως τη συμβολή της με την οδό Ίριδος).

Επίσης:
Kατά τις ώρες 11:30 έως 14:00 θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας στις
παρακάτω οδούς της ανωτέρω περιοχής :
• Οδό Νεάρχου (από τη συμβολή της με τη Παλαιά Εθνική οδό Χανίων –
Κισσάμου έως την συμβολή της με την οδό Αγίων Αποστόλων)

• Οδό Αγίων Αποστόλων (από τη συμβολή της με την οδό Νεάρχου έως την συμβολή της με την οδό Δασκαλογιάννη)
• Οδό Δασκαλογιάννη (έως τη συμβολή της με την Παλαιά
Εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου)

Παρακαλούνται οι οδηγοί όλων των οχημάτων να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

