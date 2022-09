«Ανοιχτά Πανιά 2022»: Βύρσα, όστρακα και άλλα κελύφη – Δράση με σκηνικό τα βιομηχανικά κτίρια των Ταμπακαριών

Το Σάββατο 24/09 και την Κυριακή 25/09

Το φετινό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων και της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ., που αναδεικνύει την πρωτότυπη καλλιτεχνική παραγωγή, τα «Ανοιχτά Πανιά 2022», επιχειρεί να συνεχίσει το δημιουργικό ταξίδι παραγωγής πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων που ξεκίνησε τον προηγούμενο χρόνο, δίνοντας και πάλι ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες πρακτικές.

15 πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις, με περισσότερους από 100 καλλιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, δραστηριοποιούμενοι σε ποικίλα πεδία τεχνών, κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα, εδώ στην καρδιά της Μεσογείου.

Τα Χανιά το διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2022, θα κατακλυστούν από χορό, θέατρο, εικαστικά, μουσική, κινηματογράφο, εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολλά άλλα. Εμβληματικοί χώροι της πόλης, από το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης ως τη Συναγωγή Ετζ Χαγίμ, από τον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε μέχρι τον Άγιο Ρόκκο, από τη συνοικία της Νέας Χώρας και των Ταμπακαριών, ως τους Τάφους των Βενιζέλων, τη Λίμνη της Αγιάς, τη γέφυρα του Κλαδισού, κ.ά., θα φιλοξενήσουν ξεχωριστές καλλιτεχνικές δράσεις.

Έκτη δράση – Ανοιχτά Πανιά 2022

Μουσική/εικαστική παράσταση και ιστορικός περίπατος

Βύρσα, όστρακα και άλλα κελύφη,

Δράση με σκηνικό τα βιομηχανικά κτίρια των Ταμπακαριών

Μουσικό Συνόλο ΤΕΤΤΤΙΞ, Μιχάλης Παρασκάκης, Αλίκης Χιωτάκη

Μουσική/εικαστική παράσταση:

24 Σεπτεμβρίου 2022, στις 19:30

25 Σεπτεμβρίου 2022, στις 19:30

Είσοδος ελεύθερη με κράτηση θέσης:



Ηχητική εγκατάσταση-περίπατος: 24-25 Σεπτεμβρίου, 12.00-19.00

Συνοικία Ταμπακαριά

Η βύρσα, το εκδαρέν δέρμα που αποσπάται από το ζώο αφότου πεθάνει, το άδειο όστρακο που κάποτε προστάτευε ένα θαλάσσιο πλάσμα και τα Ταμπακαριά, πρώην βιομηχανικοί

χώροι επεξεργασίας δέρματος, έχουν κάτι κοινό. Είναι άδεια κελύφη που κάποτε φιλοξενούσαν μια μορφή ζωής, μια δραστηριότητα. Τα συναντά κανείς και τα τρία στην ιστορική γειτονιά των Χανίων, δίπλα στη θάλασσα, εκεί όπου στα άδεια, εγκαταλελειμμένα και φθαρμένα από τον χρόνο κτίρια των βυρσοδεψείων, βλέπει ξεχασμένα δέρματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, ενώ στην ακτή θα βρει δίπλα-δίπλα όστρακα της θάλασσας ή όστρακα από πηλό ή τσιμέντο, κομμάτια των αποσαθρωμένων κτιρίων.

Σε αυτή τη μυστηριακή γειτονιά που σταδιακά μετατρέπεται σε τουριστικό αξιοθέατο, οι ΤΕΤΤΤΙΞ σε συνεργασία με την Αλίκη Χιωτάκη στήνουν ένα θέαμα με απρόσμενα ακούσματα και βίντεο. Η αντιθετική φυσιογνωμία της περιοχής – από τη μια βιομηχανικά κατάλοιπα μιας περασμένης εποχής και από την άλλη η φύση με τη θάλασσα, τα βράχια και τα αρμυρίκια – εμπνέει τους ΤΕΤΤΤΙΞ να ερμηνεύσουν έργα σύγχρονης μουσικής στα οποία ο σκληρός, βιομηχανικός ήχος συναντά τον υπόκωφο, νωχελικό βόμβο της θάλασσας και τους συριγμούς των εντόμων του καλοκαιριού, ενώ το βίντεο συνομιλεί με το περιβάλλον, τη μουσική και τον ρυθμό σε μια σειρά από εξπρεσιονιστικές εικόνες.

Μια ηχητική εγκατάσταση-περίπατος θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να περιηγηθεί στη γειτονιά και να μάθει ιστορικές λεπτομέρειες και πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργάζονταν το δέρμα, και να μπει σε ένα από τα δύο μόνο εν λειτουργία Ταμπακαριά. Τις αφηγήσεις θα συνοδεύουν ήχοι και μουσικές που θα δημιουργηθούν σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι με μαθητές από το Μουσικό Σχολείο και το Δημοτικό Ωδείο Χανίων.

Ο περίπατος θα μπορεί να ξεκινά από οποιαδήποτε πλευρά: από το παραλιακό μέτωπο της οδού Βιβιλάκη μπροστά από τα παλιά Ταμπακαριά, προς την Κουλούρα, μέχρι τα νεότερα Ταμπακαριά στην πλευρά της Αγίας Κυριακής. Το κοινό θα είναι ελεύθερο να κινηθεί μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ενώ η πλήρης διάρκεια του περιπάτου θα είναι 35-40 λεπτά. Ο χάρτης θα είναι διαθέσιμος στο (https://www.chania-culture.gr/).

Παράσταση: 24-25 Σεπτεμβρίου, αυστηρά 19.30 (προσέλευση κοινού 19.00)

Μουσικά έργα:

Louis Andriessen – Workers Union (1975)

Lorenzo Troiani – Cratere a calice. Figure Rosse (2013)

Μιχάλης Παρασκάκης – Τρία έντομα (2020)

Simon Steen-Andersen – Next to Beside Besides (2003)

James Tenney – Having never written a note for percussion (1971)

Robert Schumann – Κουϊντέτο με πιάνο op. 44, β΄ μέρος (1842 – διασκευή Ν. Γαλενιανού)

Παράλληλη δράση:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΤΤΤΙΞ CONCRÈTE

Οι μουσικοί του συνόλου ΤΕΤΤΤΙΞ προσκαλούν μαθητές μουσικής του Μουσικού Σχολείου και του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων, της Φιλαρμονικής του Δήμου και χορωδιών του Δήμου

Χανίων, 15-25 ετών, κάθε μουσικού είδους και οργάνου, να συμμετάσχουν σε ένα εντατικό εργαστήρι πειραματισμού και ανακάλυψης νέων ήχων και μουσικής με επίκεντρο τα Ταμπακαριά.

Το εργαστήρι θα χωριστεί σε τρεις ενότητες:

1.Συγκέντρωση υλικού από τα Ταμπακαριά

Μπαίνοντας σε ένα από τα εν λειτουργία Ταμπακαριά, οι συμμετέχοντες θα δουν και θα ακούσουν τα διάφορα μηχανήματα επεξεργασίας των δερμάτων. Με όποιο μέσο διαθέτει ο καθένας (κινητό τηλέφωνο, φορητό μηχάνημα ηχογράφησης) θα ηχογραφήσουν τους ήχους, τους θορύβους των μηχανημάτων αλλά και τον χώρο γύρω από τα κτίρια, τον ήχο της θάλασσας, των αυτοκινήτων ή των ανθρώπων.

2. Ανακάλυψη νέων ήχων

Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, μαζί με τους μουσικούς του ΤΕΤΤΤΙΞ, θα ανακαλύψουν καινούριους ήχους με τα όργανα που κάθε μαθητής παίζει, εμπνευσμένους από τους ήχους που άκουσαν και συνέλεξαν στα Ταμπακαριά. Ταυτόχρονα θα ακούσουν μια σειρά παραδειγμάτων από έργα της λεγόμενης «Musique Concrète instrumentale» (Οργανική Συγκεκριμένη Μουσική) που βασίζεται ακριβώς στην παραγωγή τέτοιων ανορθόδοξων ήχων από ακουστικά όργανα.

3. Δημιουργία μουσικής με τα παραπάνω υλικά

Με το ηχογραφημένο υλικό και τους νεοανακαλυφθέντες ήχους θα παίξουν μια σειρά αυτοσχεδιασμών, υπό την καθοδήγηση του συνόλου ΤΕΤΤΤΙΞ. Ηχογραφήσεις, όργανα, φωνές και ηλεκτρονικά θα συνδυαστούν για να δώσουν μια αναπάντεχη μουσική. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στην ηχητική εγκατάσταση-περίπατο.

Ημέρες και ώρες εργαστηρίου: 21-22-23 Σεπτεμβρίου, 17:00-20:00*

*Οι ώρες είναι ευέλικτες και θα μπορούν να προγραμματιστούν σύμφωνα με την επιθυμία του συνόλου των συμμετεχόντων.

Δωρεάν συμμετοχή με κράτηση θέσης στο email: anoixtapania2022@gmail.com

Περισσότερος πληροφορίες σχετικά με την παράσταση και τους συντελεστές, βρείτε στο: https://www.chania-culture.gr/services/events/ekdiloseis/vyrsa-ostraka-kai-alla-kelyfi-anoichta-pania-2022/