Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή – Ποια σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν

Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή (30/11) τα εμπορικά καταστήματα ενώ θα λειτουργήσουν και ορισμένα σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για μία από τις 4 Κυριακές μέχρι το τέλος του έτους που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Οι τέσσερις Κυριακές λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο
Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025
14 Δεκεμβρίου 2025
21 Δεκεμβρίου 2025
28 Δεκεμβρίου 2025

Στο πλαίσιο αυτό εκτός από την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, καθώς αρκετοί έμποροι αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση ενόψει Δεκεμβρίου, κανονικά αποφάσισαν να λειτουργήσουν και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ημέρα για αγορές ενόψει και της εορταστικής περιόδου. Η συγκεκριμένη Κυριακή εντάσσεται στον ευρύτερο εορταστικό κύκλο και συμπίπτει με την κορύφωση των προσφορών.

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00. Εξαίρεση αποτελούν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα οποία συνηθίζουν να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 20:00.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή οι εξής αλυσίδες σούπερ μάρκετ:

Σκλαβενίτης
ΑΒ Βασιλόπουλος
Μασούτης
Γαλαξίας
Ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν

LIDL: 11:00 – 20:00
Market In: 11:00 – 18:00
MyMarket: 11:00 – 20:00
Για τα MyMarket υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές λίστες καταστημάτων που θα λειτουργήσουν, ώστε οι καταναλωτές να εντοπίσουν το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης.

