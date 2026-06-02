ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου

Από: ΠΚ team

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Οι Έλληνες διεθνείς θα τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου του Μάριου Οικονόμου.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μοτοσικλέτα του στα Ιωάννινα στις 23 Μαΐου.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, με την ΕΠΟ και τις Εθνικές ομάδες να προχωρούν σε κινήσεις τιμής προς τη μνήμη του. Στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι διεθνείς θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.

Παράλληλα, η Εθνική Κ15 έχει ήδη αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια σε αναπτυξιακό τουρνουά στην Παραγουάη, ενώ το ίδιο θα πράξουν η Εθνική Νέων στο τουρνουά της Θεσσαλονίκης και η Εθνική Γυναικών στις επόμενες υποχρεώσεις τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια αποχαιρετά τον Μάριο Οικονόμου.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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