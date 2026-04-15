Ανοιχτή συζήτηση για τη σύγχρονη τέχνη & την πολιτική: Στις 19/4 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Με μια ανοιχτή συζήτηση για τη σύγχρονη τέχνη και την πολιτική ολοκληρώνεται η έκθεση «Red Line – Κόκκινη Γραμμή» της Λυδίας Δαμπασίνα στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, την Κυριακή 19 Απριλίου 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή της καλλιτέχνιδας, Λυδίας Δαμπασίνα, του επιμελητή της έκθεσης, Κωνσταντίνου Β. Πρώιμου, και του καλλιτέχνη, Μανώλη Μπαμπούση.

Η συζήτηση επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από τον ρόλο της σύγχρονης τέχνης στον δημόσιο χώρο και τις πολιτικές της προεκτάσεις, προσκαλώντας το κοινό σε μια ενεργή συμμετοχή και ανταλλαγή απόψεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ συνιστάται η κράτηση θέσης.

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Χορηγός φιλοξενίας: Μουσείο “Μοναστήρι του Καρόλου”

