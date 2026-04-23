Ανοίγει με 1 δισ. ευρώ ο «κουμπαράς» παροχών στη ΔΕΘ – «Μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ για έξτρα παρεμβάσεις το 2026

Η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει ήδη δημοσιονομικό χώρο 1 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει το πακέτο των παροχών και φοροελαφρύνσεων του 2027, που θα παρουσιάσει το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Την ίδια ώρα, διατηρεί εφεδρείες 200 εκατ. ευρώ για στοχευμένες κινήσεις ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το διαθέσιμο περιθώριο ύψους 1,2 δις. ευρώ προκύπτει όπως εξήγησε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, από την πορεία των καθαρών δαπανών, που αποτελεί τον βασικό δείκτη αξιολόγησης στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων. Για το 2026 η απόκλιση από το όριο δαπανών διαμορφώνεται στο -0,1% του ΑΕΠ, ενώ για το 2027 στο -0,4% του ΑΕΠ, γεγονός που, μετά τις ήδη νομοθετημένες παρεμβάσεις, αφήνει καθαρό χώρο περίπου 200 εκατ. ευρώ για το 2026 και περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2027.

Καθοριστική ήταν η συμβολή τόσο των μόνιμων εσόδων όσο και της συγκράτησης δαπανών. Ειδικότερα, από τα 1,2 δισ. ευρώ πρόσθετα φορολογικά έσοδα του 2025, τα 200 εκατ. ευρώ αναγνωρίστηκαν ως μόνιμα, καθώς προέρχονται από μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, τα 120 εκατ. ευρώ προήλθαν από την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, τα 33 εκατ. ευρώ από το ψηφιακό πελατολόγιο σε συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, πάρκινγκ και τα υπόλοιπα από την αύξηση της φορολογίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

Στο σκέλος των δαπανών, από την υποεκτέλεση ύψους 1,7 δισ. ευρώ, τα 600 εκατ. ευρώ θεωρούνται μόνιμες εξοικονομήσεις, κυρίως λόγω αναδιάρθρωσης φορέων του Δημοσίου και περιορισμού λειτουργικών δαπανών στα υπουργεία.

Το συνολικό αυτό ποσό των 800 εκατ. ευρώ, (200 ευρώ από το σκέλος των εσόδων και 600 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες) ενίσχυσε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό, διευρύνοντας τον διαθέσιμο χώρο για το 2027. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτά τα 800 εκατ. ευρώ, θα προσαύξαναν τον ήδη «κλειδωμένο» χώρο των 800 εκατ. ευρώ, δίνοντας έτσι περιθώρια ελαφρύνσεων 1,6 δισ. ευρώ από το βήμα της ΔΕΘ. Ωστόσο, ήδη τα 600 εκατ. ευρώ έχουν δαπανηθεί για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση, αφήνοντας τελικά έναν «κουμπαρά» 1 δισ. ευρώ για τη ΔΕΘ.

Τα μέτρα

Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, το οικονομικό επιτελείο θα αρχίσει να σχεδιάζει τα μέτρα που θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ με τις παρεμβάσεις του 2027. Προτεραιότητα δίνεται στις επιχειρήσεις και στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου, από το 80% ακόμη και στο 55% καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Λιγότερο πιθανή θεωρείται μια νέα μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών, με το βάρος να μετατοπίζεται στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών.

Με δεδομένο ότι ήδη ανακοινώθηκε η αύξηση του ετήσιου επιδόματος των συνταξιούχων στα 300 ευρώ καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων επιστροφής ενοικίου, η προσοχή στρέφεται στο πώς θα μπορούσε να μειωθεί και το φορολογικό βάρος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ως κίνητρο για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών αλλά και τη συγκράτηση των ενοικίων.

Ακίνητα

Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνουν νέες διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή εντός του 2027 θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ενώ παράλληλα συζητούνται και νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.