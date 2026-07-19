Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων – Τι ώρες θα λειτουργήσουν

Ανοικτά εμπορικά καταστήματα θα είναι σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Τα περισσότερα μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό έως περίπου τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Αυξημένη κίνηση και επιφυλάξεις λόγω καιρού

Οι πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων παραδοσιακά καταγράφουν αυξημένη κίνηση στις εμπορικές αγορές, ενώ η πρώτη Κυριακή της περιόδου αποτελεί για τους εμπόρους επιπλέον ευκαιρία προσέλκυσης καταναλωτών. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η αυριανή εμπορική κίνηση θα εξαρτηθεί τόσο από την τουριστική επισκεψιμότητα όσο και από τις καιρικές συνθήκες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται ενδέχεται να περιορίσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με την αγορά να εκτιμά ότι μεγαλύτερη κινητικότητα θα σημειωθεί το πρωί και αργά το απόγευμα.

Συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμήσεις κύκλου εργασιών

Οι προσδοκίες παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η κορύφωση της τουριστικής περιόδου αναμένεται να ενισχύσει την κίνηση στις εμπορικές αγορές της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, αλλά και των δημοφιλών νησιωτικών και ηπειρωτικών προορισμών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, ο συνολικός κύκλος εργασιών των φετινών θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ονομαστική αύξηση από 2% έως 5% σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Υπενθυμίσεις της ΕΣΕΕ προς τις επιχειρήσεις

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), με αφορμή την εκπτωτική περίοδο, υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης.

Η μείωση μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο ποσό, είτε με αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής ή της διαγραμμένης παλαιάς τιμής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας.