Τροχαίο στα Χανιά: Η στιγμή που το ασθενοφόρο τουμπάρει μετά τη σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Ο άνδρας που μετέφερε το ΕΚΑΒ είχε πάθει νωρίτερα ανακοπή και κατέληξε μετά το ατύχημα – Δυο τραυματίες διασώστες από τη σύγκρουση

Η στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια πέφτει πάνω στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο το πρωί της Κυριακής (19.7.26). Το περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δυο διασωστών του πληρώματος.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, φαίνεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νοσηλεύτρια που είχε σχολάσει από νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο Χανίων να συγκρούεται με το ασθενοφόρο που μετέφερε 53χρονο που είχε υποστεί έμφραγμα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας την ανατροπή του ασθενοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας εκ των διασωστών φέρει κατάγματα στο θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων και μόλις είχε σχολάσει από την βάρδια της, είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από την ανακοπή που είχε υποστεί νωρίτερα, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις Αρχές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το ασθενοφόρο ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο διασώστες.

Σε σοκ ο οδηγός του ΕΚΑΒ και οι διασώστες

Η οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία της, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Τόσο η οδηγός του οχήματος όσο και το πλήρωμα του ασθενοφόρου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, με γιατρούς και συναδέλφους να τους στηρίζουν ψυχολογικά», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Χανίων.

«Ευτυχώς οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και η οδηγός του ΙΧ, η οποία είναι νοσηλεύτρια, είναι καλά στην υγεία τους. Ο ένας από τους δύο συναδέλφους χρειάστηκε ιατρική αντιμετώπιση λόγω αιμοθώρακα, όμως η κατάσταση όλων είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο. Οι δύο συνάδελφοί μου έχουν υποστεί πολύ μεγάλο ψυχολογικό σοκ και δεν είναι σε θέση να κάνουν δηλώσεις. Είναι νέοι στο ΕΚΑΒ, δεν έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και αυτό που προέχει για εμάς είναι να τους στηρίξουμε ψυχολογικά και να τους δώσουμε τον χρόνο που χρειάζονται για να διαχειριστούν όσα έζησαν», καταλήγει.