Δήμος Χανίων:Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση στους δωρεάν προληπτικούς ελέγχους φλεβών/αρτηριών/ οστεοπόρωσης

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων διοργάνωσαν μια σημαντική εκδήλωση ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την χρόνια φλεβική νόσο και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στον χώρο του Κέντρου Κοινότητας–Παράρτημα ΡΟΜΑ Σούδας.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, από τις 16:00 έως τις 20:00, πραγματοποιήθηκαν

• 40 δωρεάν εξετάσεις φλεβών και αρτηριών εξετάσεις και προσφέρθηκε συμβουλευτική από τον εθελοντή Αγγειοχειρουργό, κο Δασκαλάκης Νίκο.

• 60 Δωρεάν Εξέταση Οστεοπόρωσης από τον ορθοπεδικό κο Σφυράκη Ιωάννη.

Οι εξετάσεις εκπονήθηκαν με βάση τα μέτρα προστασίας που νομοθετούνται, τις οδηγίες ΕΟΔΥ και των αρμόδιων φορέων όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται και ισχύουν. Οι δωρεάν εξετάσεις φλεβών / αρτηριών και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, οστεοπόρωσης πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια των εξειδικευμένων μηχανήματων και της επιστημονικής ομάδας που διαθέτει ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα (μηχάνημα υπερήχων LogicQ, GE, QuadScan).

Η κα. Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα και Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

«Στην 27ετή δράση του Συλλόγου έχουμε προσφέρει αδιάκοπα και με τον απαιτούμενο σεβασμό στους ασθενείς και στους συμπολίτες τις υπηρεσίες

μας, είτε αυτοί βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στις πιο απομονωμένες περιοχές κι αυτό είναι κάτι που σκοπεύουμε να συνεχίσουμε γιατί για εμάς σημασία έχει η ποιότητα ζωής του πολίτη. Σας προσκαλώ να αδράξετε την ευκαιρία ύπαρξης του Συλλόγου μας και να επωφεληθείτε από αυτή αλλά και να στηρίξετε τις δράσεις του».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, δήλωσε:

«Η πρόληψη αποτελεί θεμέλιο της δημόσιας υγείας και βασική προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Χανίων. Η εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στη συγκεκριμένη δράση επιβεβαιώνει την ανάγκη για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και υπηρεσίες, που φέρνουν την

υγεία πιο κοντά σε όλους. Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας “Πεταλούδα”, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, τους εθελοντές ιατρούς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης. Ως Δήμος Χανίων θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που προάγουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, Δρ. Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:

«Η πρόληψη αποτελεί το πιο ουσιαστικό μέσο προστασίας της υγείας και βασική προτεραιότητα του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Η ενημέρωση των πολιτών και η ενίσχυση της πρόσβασης σε προληπτικές εξετάσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση νοσημάτων

και στη διατήρηση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους. Στον Δήμο Χανίων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και το Σύλλογο Πεταλούδα,

αναπτύξαμε δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης που στόχο είχαν τη σωστή καθοδήγηση των πολιτών και την ενίσχυση της προληπτικής φροντίδας υγείας. Η ανταπόκριση των δημοτών επιβεβαιώνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προαγωγή της υγείας και στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης».

Τέλος οι εκπρόσωποι όλων των φορέων υποσχέθηκαν να επαναλάβουν παρόμοιες τέτοιες δράσεις στο εγγύς μέλλον.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).

Ο Σύλλογος αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου επεκτείνεται τόσο μέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδαδιατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με επιστημονικά σωματεία που ασχολούνται με την οστεοπόρωση καθώς και με το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής.

Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς διεξάγει επιδημιολογικές και άλλες μελέτες προκειμένου να συγκεντρωθούν καινα επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο.

Ο Σύλλογος επίσης δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων.

Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδανα κατακτήσει την πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία του, μεταξύ 186 χωρών, στο Παγκόσμιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωμένων Πολιτειών τον Δεκέμβριο του 2007 καθώς και το 1ο

βραβείο μεταξύ 212 χωρών για τη δημιουργία της καλύτερης καμπάνιας δημοσιοποίησης (Best MediaCampaign), στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Συλλόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, στις 31/5 – 2/6/2013.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2086698, 6979252570 email: info@osteocare.gr, URL: www.osteocare.gr

www.facebook.com/osteocaregr

www.youtube.com/osteoporosisgr

www.twitter.com/osteocaregr

www.instagram.com/petalouda_team