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ΣΥΡΙΖΑ: Προς αποχώρηση από τη διεκδίκηση της ηγεσίας ο Παύλος Πολάκης – Η αινιγματική ανάρτηση

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε αινιγματική ανάρτηση με μία μαντινάδα προχώρησε ο Παύλος Πολάκης, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Κ.Ο. για την εκλογή προέδρου και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιείται το πρωί του Σαββάτου.

«Στράτα μου ίδια ήσουνα και ίδια πομένεις πάντα… Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα!» αναφέρει ο κ. Πολάκης και στέλνει «χαιρετίσματα από τα Σφακιά σε όλους τους καλούς. «Οι άλλοι ό,τι και αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα…. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…. », γράφει ο βουλευτής Χανίων.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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