Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κίσσαμος- Κολυμπάρι

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο τμήμα Κίσσαμος- Κολυμπάρι:

Ειδικότερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο (2) τμήματα επί του Β.Ο.Α.Κ. και η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο ύψος των έργων με εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας με χρήση φωτεινού σηματοδότη από 19 έως 25/07/2026 μόνο βραδινές ώρες (22:00-06:00), με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 Για την χ.θ. 29+500 έως την χ.θ. 29+000:

– από την 19/07/2026 έως την 22/07/2026

 Για την χ.θ. 29+000 έως την χ.θ. 28+500:

– από την 22/07/2026 έως την 25/07/2026.

Η τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.