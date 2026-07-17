Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Από την 1η έως τις 28 Αυγούστου το 3ο Φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού»

Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

Για τρίτη χρονιά, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι μέσα στον χρόνο, μέσα από το 3ο Θεματικό Φεστιβάλ «Ο Κύκλος του Πολιτισμού», με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας – Μέρος Β΄», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 28 Αυγούστου 2026.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις γαστρονομίας και τη συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου.

«Το Φεστιβάλ αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Δήμο μας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ενώνει ανθρώπους, φορείς και δημιουργικές δυνάμεις, με κοινό στόχο την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη δημιουργία νέων εμπειριών για κατοίκους και

επισκέπτες, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια του τόπου μας. Ο Δήμος μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι επενδύει στον πολιτισμό μέσα από ένα πολυθεματικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Προσκαλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του 3ου Θεματικού

Φεστιβάλ, να γνωρίσει την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου μας και να γίνουμε μαζί, μέρος ενός κύκλου πολιτισμού που συνεχίζει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και να αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου.

Με τη σειρά της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη – Χαιρέτη ανέφερε:

«Προσκαλούμε τον κόσμο σε ένα ταξίδι σε δύο καθοριστικές ιστορικές περιόδους που άφησαν το αποτύπωμα τους στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Μέσα από μουσικές παραστάσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, δημιουργικές τέχνες, γαστρονομία και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς

και μεγάλους, γνωρίζουμε τον τόπο μας και επικαιροποιούμε το μεγάλο πολιτιστικό του απόθεμα. Εννέα σταθμοί σε όλη την επικράτεια του Δήμου, μας περιμένουν να τους ανακαλύψουμε μέσα από μια σύγχρονη ματιά και να μοιραστούμε στιγμές γνώσης, δημιουργίας και επικοινωνίας».

To Πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»: Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

Σάββατο 01 Αυγούστου 2026, Καστέλλι (Πλατεία Ελευθερίας)

19:00 «Σώστε την Παπούρα». Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στον λόφο Παπούρας.

• Χαιρετισμός Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας κ. Βασίλη Κεγκέρογλου.

• Ομιλία με θέμα: «Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πεδιάδας Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο πλαίσιο του έργου του νέου αερολιμένα Ηρακλείου», από την Δρ. Βασιλική Συθιακάκη, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

• Ομιλία με θέμα: «Το τοπίο της Πεδιάδας ως μνημειακό σύνολο: Η περίπτωση της Παπούρας», από την υπεύθυνη της ανασκαφής, αρχαιολόγο, κα Δανάη Κοντοπόδη.

• Παρέμβαση και ψηφιακό παιχνίδι από την Κων/να Μπουμπουλάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό MSc.

• Χορευτικό δρώμενο από τον Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Όμιλο «Ερφαλής». Συμμετέχουν οι μουσικοί: Νίκος Χναράκης, Βαγγέλης Ζερβάκης, Γιώργος Κορνελάκης.

– Στον χώρο θα λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής με έργα των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, καθώς και το δημιουργικό εργαστήρι «Η Παπούρα με ψηφίδες», με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Κυριακής Τσατσάκη και Δήμητρας Δερέμπεη.

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, Καστέλλι – Διαβαϊδέ- Λιλιανό

18.00 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη (Διαβαϊδέ), από την Ελένη Κανάκη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

19.00 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Λιλιανό), από την Ελένη Κανάκη.

Πλατεία Μεϊντάνι, ώρα 20:00

Τιμητικό αφιέρωμα στον Δρ. Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, Επίτιμο Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

• «Ανασκάπτοντας την Πεδιάδα» Παρουσίαση – ομιλίες από τους: Δρ. Κωνσταντίνο Χριστάκη, Επιμελητή Κνωσού, Επικεφαλής Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Δρ. Καλλιόπη Γκαλανάκη, Επίτιμη Προϊσταμένη ΤΠΚΑΧΜ, ΕΦΑΗ και Δρ. Εμμανουέλα Αποστολάκη, Αρχαιολόγο.

• Ομιλία με θέμα: «Σχεδιάζοντας ένα Μουσείο με τον Γιώργο Ρεθεμιωτάκη» από την Ειρήνη Γαλή, Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

• Απονομή τιμητικών ενθυμημάτων από τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας.

21.00 Καντάδα και Μουσική παράσταση με τοπικούς καλλιτέχνες.

– Στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων από παραγωγούς του Δήμου μας (λάδι, τυροκομικά, μέλι, αλλαντικά, κρασί, βότανα).

– Διαδραστική παρουσίαση παρασκευής του γλυκού «Γάστριν» από τον Σύλλογο «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας».

– Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Διαβαϊδέ, Σύλλογος «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας».

Κυριακή 09 Αυγούστου 2026, Κασσάνοι

Αύλειος χώρος της εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού

18.30 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Σωτήρος Χριστού, από τη Μαρία Μαρή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

19.00 Κρεμμυδοπλεκτική από ντόπιους παραγωγούς.

19.30 Το κασσανιώτικο κρεμμύδι στην παραδοσιακή μαγειρική.

20.30 Διάλεξη με θέμα: «Ιστορικά στοιχεία των Κασσάνων από τη Ρωμαιοκρατία έως την Τουρκοκρατία» , από τον Καθηγητή Μουσικής Νίκο Κατσαράκη – Ρεσιτάλ κλασσικής κιθάρας με διασκευές του ιδίου (τραγούδια από την Κρητική παραδοσιακή μουσική).

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Κασσάνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Κασσάνων

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, Μαθιά

Ισμαήλ Πρίνος

18:30 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου από τη Μαρία Μαρή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαι

οτήτων Ηρακλείου.

19:00 «Το μονοπάτι των γεύσεων». Γαστρονομικός περίπατος στη φύση με παρασκευές παραδοσιακών εδεσμάτων.

20:00 «Ιστορία και λογοτεχνία: Ο Βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά της Ρέας Γαλανάκη. Παρουσίαση του βιβλίου» από τη Φιλόλογο Ελένη Στρατάκη.

20:30 Μουσική παράσταση με Μαθιανούς καλλιτέχνες.

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Μαθιάς, Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιάς

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, Λύττος

18.30 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία Αγίου Γεωργίου Τζενεράληδων, από την Ελένη Κανάκη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Αύλειος Χώρος Δημοτικού Σχολείου Λύττου

20.00 Ομιλία με θέμα: «Τα καράβια της στεριάς: Ανεμόμυλοι, τοπίο και μνήμη στη Λύττο» από την Κωνσταντίνα Μπουμπουλάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό MSc.

20.30 «Ύμνοι στη Θεοτόκο». Χορωδία και Βυζαντινή Ορχήστρα (Διδασκαλία: Ανδρέας Γιακουμάκης – Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής, Πρωτοψάλτης Αγίου Τίτου).

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Λύττου, Πολιτιστικός Σύλλογος Λύττου

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, Βόνη – Γαλατάς

18:30 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Δρακονερού (Γαλατάς) από τον Γεώργιο Κατσαλή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

19:30 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης (Βόνη), από τον Γεώργιο Κατσαλή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

20:00 Ομιλία με θέμα: «Ο χρυσός της Κρήτης: Η παραγωγή και το εμπόριο του κρασιού κατά τη Βενετοκρατία στην Κρήτη», από τον Δρ. Κωνσταντίνο Χριστάκη, Επιμελητή Κνωσού, Επικεφαλής Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.

20:30 «Ιστορίες της βαθιάς θάλασσας». Μουσικοθεατρική παράσταση. Επιμέλεια –Αφήγηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Πρωτότυπη μουσική: Ισίδωρος Παπαδάκης.

Αφηγήτρια και μουσικός επί σκηνής αλληλεπιδρούν με το κοινό όλων των ηλικιών και μοιράζονται ιστορίες, τραγούδια και σκοπούς από την πλούσια λαϊκή μας παράδοση.

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Βόνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, Αρχοντικό

Αύλειος χώρος πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχοντικού

18.30 «Πατητήρι και μούστος». Επίδειξη σύνθλιψης σταφυλιών στο πατητήρι.

19.00 Παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων από μούστο, από τον Σύλλογο Παραδοσιακής και Σύγχρονης Γαστρονομίας «Λογάρι Γεύσεων».

20.00 Ομιλία με θέμα: «Αρχοντικό (Αλιτζανή): Βυζαντινά και Βενετικά θρησκευτικά μνημεία». Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

20.20 Ομιλία με θέμα: «Το Κρητικό κρασί στη Βενετοκρατία». Ταβερναράκη Νίκη, Δρ. Γεωπονίας, Ειδική Αμπελουργίας-Οινολογίας. Περιφέρεια Κρήτης-Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Γραφείο Οίνου.

21.00 «Το έπος του Ερωτόκριτου». Αφιέρωμα στον Βιτσέντζο Κορνάρο, από την Παραδοσιακή Χορωδία Πεδιάδος «Οι Ανεμώνες». Διδασκαλία: Αποστολογιωργάκη Γεωργία (διδασκαλία, τραγούδι), Γιώργος Φαρσάρης (τραγούδι), Μανόλης Κορναράκης (λύρα), Μαργαρίτα Βεριγάκη (αφήγηση).

–Στο χώρο θα πραγματοποιείται γευστική δοκιμή κρητικών κρασιών από το οινοποιείο «Αγγελάκη».

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχοντικού, Σύλλογο Παραδοσιακής και Σύγχρονης Γαστρονομίας «Λογάρι Γεύσεων».

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, Ίνι

Αυγουστιάτικη πανσέληνος στον Αρχαιολογικό Χώρο Ινίου

18:30 Παρασκευή παραδοσιακού ψωμιού -Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά: «Πλάθοντας ξόμπλια με ζυμάρι», από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ινίου.

20:00 «Η χρήση του νερόμυλου και της διαχείρισης του νερού κατά την περίοδο της λειτουργίας του – ιστορικά στοιχεία», από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ινίου.

20:30 Μουσική παράσταση από τον Μουσικό και Λαογραφικό Σύλλογο «Τεχνών Σπουδή».

– Στον χώρο θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας «Οι δρόμοι του νερού της Ελληνορωμαϊκής Αρκαδίας».

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Ινίου – Μαχαιράς – Μοναστηρακίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνι-Μοναστηράκι, Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος «Τεχνών Σπουδή»

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, Αρκαλοχώρι – Χανδρού

18:00 Ξενάγηση στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο Χανδρούς, από τον Γεώργιο Κατσαλή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου

19:00 Παρουσίαση Έκθεσης Αγιογραφίας και Ξυλογλυπτικής – Βιωματικά εργαστήρια. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μαρίνος Μακράκης-Ξυλογλύπτης, Καλλιόπη Μορφιαδάκη – Ζωγράφος-Αγιογράφος.

20:30 «Όντεν η νύχτα η δροσερή». Μουσική παράσταση με τους: Ross Daly (λύρα, τάρχου,ραμπάμπ, σάζι), Κέλυ Θωμά (λύρα), Βασίλης Σταυρακάκης (τραγούδι), Ευγενία Δαμαβολίτη-Τόλη (τραγούδι), Γιώργος Σταυρακάκης (λαούτο, τραγούδι), Sakir Ozan Uygan (κρουστά), Θωμάς Μελετέας (ούτι), Παύλος Σπυρόπουλος (κοντραμπάσο).

– Κέρασμα με παραδοσιακά εδέσματα από τον Σύλλογο Παραδοσιακής και Σύγχρονης Γαστρονομίας «Λογάρι Γεύσεων».

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Χανδρούς, Σύλλογος Παραδοσιακής και Σύγχρονης Γαστρονομίας «Λογάρι Γεύσεων».

Οργανωτική Επιτροπή

• Αποστολογιωργάκη Καλλιόπη – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας

• Γκαλανάκη Καλλιόπη – Δρ. Αρχαιολογίας, Επίτιμη Προϊσταμένη ΤΠΚΑΧΜ, ΕΦΑΗ

• Δερέμπεη Δήμητρα – Νηπιαγωγός

• Κανάκη Ελένη – Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

• Κανακουσάκη Ερωφίλη – Βιβλιοθηκονόμος

• Στρατάκη Ελένη – Φιλόλογος

Συνδιοργάνωση:

-Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου, Βόνης, Ινίου, Κασσάνων, Καστελλίου, Λύττου, Μαθιάς

-Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αρκαλοχωρίου, Βόνης, Γαλατά, Διαβαϊδέ, Ίνι-Μοναστηράκι, Κασσάνων, Καστελλίου, Λύττου, Μαθιάς