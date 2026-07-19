ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ασθενής μετά από σύγκρουση ΙΧ με ασθενοφόρο στις Μουρνιές

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής κοντά στο Νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος» – Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό, ενώ τα αίτια του θανάτου του ασθενούς παραμένουν αδιευκρίνιστα

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί της Κυριακής στις Μουρνιές Χανίων, κοντά στο Νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος», όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, Ι.Χ. επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με ασθενοφόρο.

Η σύγκρουση ήταν αρκετά σοβαρή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν απεγκλωβισμό ατόμου από τα οχήματα.

Μετά τη σύγκρουση διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός του συνδέεται με το τροχαίο ή αν οφείλεται στα προβλήματα υγείας για τα οποία μεταφερόταν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.https://www.neakriti.gr/

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