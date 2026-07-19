Δήμος Αγίου Νικολάου:Προσωρινή παύση λειτουργίας των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης του ΕΣΔΑΚ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες ότι τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» (Πολυκέντρα Ανακύκλωσης) του ΕΣΔΑΚ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λειτουργούν στον Δήμο Αγίου Νικολάου, έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της λήξης των σχετικών συμβάσεων, καθώς και εξαιτίας πρόσθετων ζητημάτων που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους δεν σχετίζεται με ενέργειες ή παραλείψεις του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αντιθέτως, ο Δήμος, στηρίζοντας διαχρονικά την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, προχώρησε στην παραχώρηση των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και

στην εξασφάλιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση και η απρόσκοπτη λειτουργία των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης.

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΣΔΑΚ, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ώστε να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν τα ζητήματα που έχουν προκύψει και να επαναλειτουργήσουν τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η δράση αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή από τους δημότες του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον και την ευαισθησία τους για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, προσβλέποντας στην άμεση επανέναρξη της λειτουργίας του προγράμματος προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.