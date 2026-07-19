Ηράκλειο:Τη μνήμη των ηρώων καταδρομέων Νικόλαου Καβροχωριανού και Ηλία Τούλη τίμησε ο Δήμος Μαλεβιζίου

Σήμερα, η σκέψη μας έχει δύο ονόματα. Τον Νίκο Καβροχωριανό και τον Ηλία Τούλη. Δύο νέα παιδιά του Μαλεβιζίου που άφησαν τα χωριά τους για να υπηρετήσουν την πατρίδα και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Η θυσία τους δεν μετριέται από τον τρόπο που έπεσαν, αλλά από την πίστη τους στο καθήκον και από την αυταπάρνηση με την οποία στάθηκαν απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της γενιάς τους. Ας είναι η ζωή του Νίκου Καβροχωριανού και του Ηλία Τούλη φάρος για όλους μας. Παράδειγμα ήθους, ευθύνης και ανιδιοτελούς προσφοράς.» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με αφορμή τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους δύο ήρωες καταδρομείς.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες Μονής και Μαράθου, τίμησε τη μνήμη των δύο καταδρομέων, Νικόλαου Καβροχωριανού και Ηλία Τούλη, με εκδηλώσεις στους τόπους καταγωγής τους.

Παρουσία μελών των οικογενειών των δύο ηρώων, εκπροσώπων αρχών, φορέων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αποδόθηκε φόρος τιμής σε δύο νέους άνδρες που έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα.

Ο Νικόλαος Καβροχωριανός και ο Ηλίας Τούλης συμμετείχαν στην Επιχείρηση ΝΙΚΗ τον Ιούλιο του 1974, με στόχο τη στήριξη του Κυπριακού λαού κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.