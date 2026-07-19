Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 18:30 θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Προτάσσονται προς ενημέρωση και συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

– Εξέταση του με αρ. πρωτ. 58.306/12-6-2026 αιτήματος του Παγκρήτιου Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Τσιγγάνων «Η ΕΛΠΙΔΑ» με θέμα «Αίτημα παράσταση και τοποθέτησης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηρακλείου».

– Εξέταση του με αρ. πρωτ. 60.829/18-6-2026 αιτήματος της δημοτικής συμβούλου Αντωνακάκη – Χαλβατζή Μαρίας της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Τσουχτερά τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου για ανυπαίτια συμπεριφορά των πολιτών».

– Εξέταση του με αρ. πρωτ. 66.091/02-7-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με θέμα «Ερώτηση (σειρά ερωτημάτων στο Δ.Σ.) σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου.».

– Εξέταση του με αρ. πρωτ. 67.606/07-7-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με θέμα «Εκτέλεση της Σύμβασης Καθαριότητας, τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και αποτίμηση των αποτελεσμάτων μετά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της».

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 για την κάλυψη της δαπάνης επισκευής μονώσεων δημοτικών κτηρίων.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 για ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς

εξειδικευμένους Δικηγόρους.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 της πολυετούς δαπάνης για την Πράξη

«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση Πράξεων της

Στρατηγικής ΒΑΑ και του Επικοινωνιακού σχεδίου Δ. Ηρακλείου», συνολικού ποσού

449.961,99 €, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη με αρ. πρωτ.

44.94/25-9-2025 (ΑΔΑ: 6Χ297ΛΚ 94Ξ)».

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 για την κάλυψη δαπανών σχετικά με την «Προγραμματική σύμβαση με την ΑΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ: Ενίσχυση διοικητικής και τεχνικής επάρκειας του Δήμου Ηρακλείου, υποστήριξη στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων του τομέα παιδείας και παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες». .

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τον εταιρικό μετασχηματισμό και την λειτουργική αναμόρφωση των εταιρειών του Δήμου Ηρακλείου».

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με τη

συνέχιση της επεξεργασίας για την εισαγωγή στοιχείων και της τεκμηρίωσης του

Αρχείου Δημογεροντίας της «Β.Δ.Β.» από ερευνητή με εμπειρία στην αξιοποίηση

αρχειακών πηγών και γνώστη του συγκεκριμένου αρχείου.

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με

την «Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για την υποστήριξη της

υπηρεσίας σε ζητήματα του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης» του Δήμου

Ηρακλείου».

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2026 σύμφωνα με τα αιτήματα του

Τμήματος Οδοποιίας, του Τμήματος Βικελαία Βιβλιοθήκη, του Τμήματος Μουσικής

Παιδείας, του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Τμήματος Ταμείου και του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ηρακλείου.

9. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αρ. 3/2026

Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας για 12 θέματα.

10. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Ηρακλή Μιχελινάκη και Παύλου Μπακογιάννη, για την υλοποίηση του έργου ««Ύδρευση Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Επέκταση Υδραγωγείου προς Δεξαμενές Δ1 και Δ3 Ηρακλείου».» του Ο.Α.Κ. Α.Ε..

11. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση του εργοταξίου του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτιτικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ» επί της Δημοτικής Οδού Νικολάου Πλαστήρα.

12. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Γιάννη Κορνάρου και Φραγκίσκου Πόρτου, για την υλοποίηση του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Επέκταση Υδραγωγείου προς Δεξαμενές Δ1 και Δ3 Ηρακλείου» του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

13. Τοποθέτηση τριών (3) ζαρντινιερών προς αποτροπή της παράνομης στάθμευσης στις οδούς Κατεχάκη και Σπιναλόγκας, στην παλιά πόλη του Ηρακλείου.

14. Τοποθέτηση ζαρντινιέρων στην Πλατεία Αγίας Τριάδας στην παλιά πόλη τουΗρακλείου.

15. Μετατροπή του Ζ ́ ΚΕΠΑ από Παιδικό σε Βρεφονηπιακό Σταθμό.

16. Παράκαμψη δρόμου για τον εορτασμό του Αγίου Μύρωνος την 7η και 8η Αυγούστου.

17. Παράκαμψη δρόμου για τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα στα Σταυράκια την 26η και 27η Ιουλίου.

18. Έγκριση ένταξης του Τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί ο Δήμος Ηρακλείου

στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή «ΔΙΑΣ Portal»,

καθορισμός χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης, καθώς και λήψη κάθε αναγκαίας

ενέργειας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.