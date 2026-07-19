ΚΡΗΤΗ

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την 52η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έκανε την παρακάτω δήλωση για την 52η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
«52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ιούλιο του 1974, το νησί και οι κάτοικοί του, εξακολουθούν να βιώνουν τις μαρτυρικές συνέπειες από τον ξεριζωμό και το δράμα των αγνοουμένων.
Η Κύπρος, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, παραμένει ένα διχοτομημένο νησί, ενάντια σε κάθε έννοια σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Η κυπριακή τραγωδία φέρνει στη μνήμη μας όσους υπέφεραν από την τουρκική εισβολή και βεβαίως, τους Κρήτες που θυσιάστηκαν στον βωμό της προάσπισης της ελευθερίας του νησιού.
Τιμούμε τη μνήμη τους διαχρονικά, με σεβασμό και πίστη στα ιδανικά και τις αξίες του Ελληνισμού».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Δημοτικό...

0
Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 18:30 θα συνεδριάσει στο...

Ηράκλειο:Τη μνήμη των ηρώων καταδρομέων Νικόλαου Καβροχωριανού...

0
Σήμερα, η σκέψη μας έχει δύο ονόματα. Τον Νίκο...

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Δημοτικό...

0
Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 18:30 θα συνεδριάσει στο...

Ηράκλειο:Τη μνήμη των ηρώων καταδρομέων Νικόλαου Καβροχωριανού...

0
Σήμερα, η σκέψη μας έχει δύο ονόματα. Τον Νίκο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε το βρετανικό δίκτυο ITV Ζωντανές συνδέσεις από το Λασίθι σε 6 εκατομμύρια τηλεθεατές
Επόμενο άρθρο
Δήμος Αγίου Νικολάου:Προσωρινή παύση λειτουργίας των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης του ΕΣΔΑΚ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related