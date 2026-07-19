Η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε το βρετανικό δίκτυο ITV Ζωντανές συνδέσεις από το Λασίθι σε 6 εκατομμύρια τηλεθεατές

Η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Λασιθίου, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, φιλοξένησε ομάδα παραγωγής του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου ITV, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων προβολής του νησιού στη βρετανική αγορά.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της Περιφέρειας, με στόχο την ανάδειξη της Κρήτης ως προορισμού που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Η δημοσιογραφική αποστολή πραγματοποίησε συνολικά 12 ζωντανές συνδέσεις για τις δημοφιλείς πρωινές εκπομπές «This Morning» και «Loose Women», με παρουσιαστή τον Jeff Brazier. Οι απευθείας μεταδόσεις από το Λασίθι μετέφεραν σε περισσότερους από 6 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο εικόνες από το φυσικό περιβάλλον, τη φιλοξενία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Κρήτης.

Η παραγωγή επισκέφθηκε το φοινικόδασος και την παραλία του Βάι, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις και από σκάφος στον κόλπο του Μιραμπέλου, προβάλλοντας τις οργανωμένες θαλάσσιες εκδρομές, τις δραστηριότητες στη θάλασσα, τη Μαρίνα Αγίου Νικολάου και την κρητική γαστρονομία.

Σχετικά με τη δράση, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης Ευχαρίστησε το Γραφείο ΕΟΤ, το ITV και όσους συνέβαλαν στη δράση και επεσήμανε πως «η προβολή του Λασιθίου και της Κρήτης μέσα από ένα τηλεοπτικό δίκτυο διεθνούς εμβέλειας αποτελεί σημαντική αναγνώριση της δυναμικής του προορισμού μας.

Υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, υλοποιούμε με συνέπεια μια συγκεκριμένη στρατηγική, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και ενισχύοντας τη διεθνή ταυτότητα της Κρήτης, ως αυθεντικού προορισμού και Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μιχάλης Κλώντζας δήλωσε: «Μία ξεχωριστή τηλεοπτική προβολή της Κρήτης στην Αγγλία. Οι Βρετανοί τηλεθεατές απόλαυσαν σε ζωντανές συνδέσεις τα υπέροχα τοπία της Ανατολικής Κρήτης, της Σητείας και του Αγίου Νικολάου.

Με πανοραμική εικόνα από το Βάι και εντυπωσιακές λήψεις από σκάφος στον Κόλπο του Μιραμπέλλου, το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας μεταφέρθηκε στα σπίτια της Αγγλίας. Η Περιφέρεια Κρήτης εργάζεται διαρκώς για να διατηρήσει την Κρήτη ψηλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη».