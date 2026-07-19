Στην Τήνο εθεάθη ο Αντώνης Κρητικός μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία

Στην Τήνο εθεάθη τις τελευταίες ημέρες ο Αντώνης Κρητικός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρία, με την παρουσία του στο νησί να γίνεται αντιληπτή από κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Κρητικός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της έντονης δημόσιας δραστηριότητάς του, επέλεξε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά την παραμονή του, κινούμενος διακριτικά μαζί με τη σύζυγό του.

Την ίδια περίοδο δημοσίευσε μια φωτογραφία από την Τήνο, συνοδεύοντάς την με το ακόλουθο σχόλιο:

«Δεν είναι οι προορισμοί που κάνουν ένα ταξίδι ξεχωριστό. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο το μοιράζεσαι.

Η Τήνος μάς χάρισε λίγες στιγμές ηρεμίας και μου θύμισε πως η μεγαλύτερη δύναμη στη ζωή είναι να προχωράς δίπλα στον άνθρωπό σου.

Μαρία μου, σ’ ευχαριστώ. 🤍»

Η ανάρτηση προσέλκυσε το ενδιαφέρον, καθώς ανέδειξε μια πιο προσωπική πτυχή της δημόσιας παρουσίας του, με έμφαση στην οικογένεια, στη σταθερότητα και στις αξίες που, σύμφωνα με συνεργάτες του, αποτελούν βασικό άξονα της πορείας του.

Πρόσωπα που παρακολουθούν τις εξελίξεις επισημαίνουν ότι, πέρα από τη δημόσια δραστηριότητά του, ο Αντώνης Κρητικός επιδιώκει να προβάλλει μια εικόνα που συνδέει την πολιτική παρουσία με την προσωπική συνέπεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογένειας ως σημείου αναφοράς για κάθε άνθρωπο που επιδιώκει να υπηρετήσει τον δημόσιο βίο.

Η παρουσία του στην Τήνο, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες δημόσιες εμφανίσεις και πρωτοβουλίες του το προσεχές διάστημα.