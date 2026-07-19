Στα άκρα η κρίση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν καταγγέλλει επίθεση των ΗΠΑ σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό

Με το «χέρι» στη σκανδάλη το Ισραήλ, ετοιμάζεται να παραλάβει περισσότερα αεροσκάφη ανεφοδιασμού από τις ΗΠΑ.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν να ανακοινώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα (19/7) σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (…) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

Την ίδια ώρα ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να παραλάβει περισσότερα αεροσκάφη ανεφοδιασμού από τις ΗΠΑ καθώς οι επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν ενταθεί την τελευταία εβδομάδα. ‘Οπως μεταδίδει το Reuters, oι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους από τότε που κατέρρευσε η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε υπογραφεί πριν από ένα μήνα, αυξάνοντας την πιθανότητα επιστροφής σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, μετά τον θάνατο δύο στρατιωτικών από ιρανική επίθεση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν για όγδοη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις κατά του Ιράν, έπειτα από την είδηση πως δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία και ένας ακόμη αγνοείται, μετά από ιρανική επίθεση. Η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει κλιμακωθεί, καθώς η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε συναφθεί πριν από έναν μήνα κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιστροφής σε γενικευμένο πόλεμο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι τελευταίοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί ξεκίνησαν στις 6 μ.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (2200 GMT) το Σάββατο, κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι επιθέσεις έχουν στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία τη νύχτα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η CENTCOM πρόσθεσε αργότερα ότι ολοκλήρωσε το κύμα επιθέσεων, πλήττοντας παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού στρατού.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση κοντά στην πόλη Σιρίκ, στη νότια χώρα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα ή ζημιές σε υποδομές. Το πρακτορείο Tasnim ανέφερε επίσης ότι στοχοποιήθηκε περιοχή κοντά στο Σαντεγκάν, στα σύνορα με το Ιράκ.

Ιρανικά αντίποινα και επιθέσεις στον Κόλπο

Σε απάντηση, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στις βάσεις Al-Adiri και Ali Al Salem στο Κουβέιτ, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανακοίνωση του στρατού. Οι επιθέσεις εντάσσονται στη σειρά ιρανικών ενεργειών κατά αμερικανικών στόχων και συμμάχων στον Περσικό Κόλπο από την περασμένη εβδομάδα.

Το Κουβέιτ, που είχε ήδη δεχθεί επιθέσεις το Σάββατο, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε νέους ιρανικούς πυραύλους και drones την Κυριακή. Παρόμοια ανακοίνωση εξέδωσε και το Μπαχρέιν, του οποίου οι αεράμυνες απέτρεψαν ιρανική επίθεση την ίδια ημέρα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές από τις τελευταίες επιθέσεις, ενώ το Ιράν δεν ανέλαβε επίσημα την ευθύνη.

Επιπτώσεις και απώλειες

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το διεθνές αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα εκκενώθηκαν λόγω «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής». Οι ιορδανικές αρχές, ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν εντόπισαν κανέναν κίνδυνο τις τελευταίες ώρες και δεν εξέδωσαν εντολή εκκένωσης.

Το Σάββατο, η Τεχεράνη ανέφερε ότι κατέστρεψε τουλάχιστον δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια πυραυλικής και μη επανδρωμένης επίθεσης σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

Οι δύο πλευρές έχουν στραφεί και κατά της ναυσιπλοΐας, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι στοχοποιεί πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες της στα Στενά του Ορμούζ — διαύλου που διακινεί περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι τέσσερα πλοία προσπάθησαν να διαπλεύσουν τα στενά μέσω «μη ασφαλούς διαδρομής» με αμερικανική υποστήριξη, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις τους. Δύο εγκατέλειψαν την προσπάθεια, ενώ τα άλλα δύο ενεπλάκησαν σε «ατύχημα», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αμερικανικές και ιρανικές απώλειες

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή και ένας ακόμη αγνοείται. Συνολικά, οι απώλειες των αμερικανικών δυνάμεων από την έναρξη του πολέμου ανέρχονται σε 16 νεκρούς και περισσότερους από 420 τραυματίες.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε στην πλατφόρμα X: «Η θυσία τους ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας».

Το ιρανικό Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Κλιμάκωση και δηλώσεις από την Τεχεράνη

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν με στόχο να πλήξουν τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα και να αποδυναμώσουν τους περιφερειακούς συμμάχους της Τεχεράνης. Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ανησυχίες για τον πληθωρισμό και μάχη επιρροής στα Στενά του Ορμούζ.

Σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέφερε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ απέδειξαν πως η υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι «εντελώς άνευ αξίας και αξιοπιστίας». Προειδοποίησε επίσης για «ακόμη βαρύτερο κόστος και περαιτέρω ταπείνωση» των ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε.

Η τοποθεσία του Χαμενεΐ παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ο πατέρας του και προκάτοχός του, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.