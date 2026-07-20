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Xανιά:«Απουσία του Δημάρχου Πλατανιά»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, λόγω μετάβασής του στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, για θέματα που αφορούν τις χρηματοδοτήσεις του Δήμου.
Παράλληλα, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Τ.Α. (Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε.), της οποίας ο Δήμαρχος είναι μέλος.

Κατά την απουσία του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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