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Σημείο συνάντησης και δροσιάς τα αναψυκτήρια στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ένας προορισμός για βόλτα, παιχνίδι και ξεκούραση, με σεβασμό στην ιστορία του τόπου»

Καθημερινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους είναι πλέον τα δυο αναψυκτήρια που λειτουργούν καθημερινά στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου από τη ΔΕΠΑΝΑΛ, πάνω από την Πύλη Ιησού στην Καινούργια Πόρτα και πάνω από την Πύλη Παντοκράτορα στη Χανιώπορτα.

Αποδεικνύεται ότι όπως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τη λειτουργία των δυο αναψυκτηρίων, αναβαθμίστηκε ο δημόσιος χώρος με απόλυτο σεβασμό στον μνημειακό χαρακτήρα των Τειχών,

ενισχύοντας τον στόχο να παραμείνουν τα Ενετικά Τείχη ένας ζωντανός προορισμός για μικρούς και μεγάλους. Όπως είχε επισημάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ένας προορισμός για βόλτα, παιχνίδι και ξεκούραση, με σεβασμό στην ιστορία του τόπου».

Τα νέα αναψυκτήρια προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, διατηρώντας την ίδια χαμηλή τιμολογιακή πολιτική με αυτή όλων των καταστημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ, δροσιά και ανάπαυλα κατά τη διάρκεια της βόλτας και της περιήγησης στα Ενετικά Τείχη.

Με φόντο την ιστορία και το πράσινο, οι χώροι αυτοί προσφέρονται στιγμές χαλάρωσης και κοινωνικής συναναστροφής, συνδέουν την ιστορική κληρονομιά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και αποδεικνύουν ότι ένας ιστορικός χώρος μπορεί να είναι λειτουργικός, προσβάσιμος και γεμάτος ζωή κάθε μέρα, με υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Υπενθυμίζεται ότι τα δυο αναψυκτήρια ξεκίνησαν τη λειτουργίας του στις 3 και 4 Ιουλίου, πάνω από την Πύλη Ιησού (Καινούργια Πόρτα) και πάνω από την Πύλη Παντοκράτορα (Χανιώπορτα) και είναι ανοικτά καθημερινά (και τα Σαββατοκύριακα), από τις 16:30.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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