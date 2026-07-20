ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:11η Γη Μυλοποταμου στο Πέραμα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

11η Γη Μυλοποταμου | 7–9 Αυγούστου 2026 🌍
Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού επιστρέφει στο Πέραμα!

📍 Κάθε ημέρα, από τις 19:00, σας περιμένει η Έκθεση Παραγωγών, Καλλιτεχνών & Πολιτιστικών Συλλόγων, με τοπικά προϊόντα, δημιουργίες, εκθέτες και δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας.

Το βραδινό πρόγραμμα συνεχίζεται με μοναδικές συναυλίες:
🎤 Παρασκευή 7 Αυγούστου | 21:30

Η Κατερίνα Λιόλιου, μαζί με τον Γιάννη Φακίνο και τον Jordee, ανοίγουν δυναμικά τη φετινή διοργάνωση.
🎤 Σάββατο 8 Αυγούστου | 21:30

Η εκρηκτική Ήβη Αδάμου ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
🎶 Κυριακή 9 Αυγούστου | 19:00

Η γιορτή ολοκληρώνεται με παραδοσιακό κρητικό γλέντι από τον Όμιλο Βρακοφόρων και τον Πέτρο Μαρούλη, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην κρητική μουσική και παράδοση.

📍 Πλατεία Δημαρχείου Περάματος
🎟 Είσοδος συναυλιών: 7€
📞 Κρατήσεις:
698 633 6553
697 719 8065
Σας περιμένουμε όλους στην 11η Γη Μυλοποταμου για τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, παράδοση, γεύσεις και μοναδικές εμπειρίες!

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