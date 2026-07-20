ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για voucher μέσω ΕΣΠΑ για τη σχολική περίοδο 2026-2027

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μέχρι τις 5 Αυγούστου οι αιτήσεις

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς-Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι η υποβολή των αιτήσεων για voucher Βρεφικών, βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών ξεκίνησε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/

Παρακαλούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα και να ενημερωθούν σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση voucher της νέας σχολικής χρονιάς.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή από τις 18/07/2026 έως τις 05/08/2026, με τις ημερομηνίες υποβολής να διαφοροποιούνται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ κάθε αιτούντα.

Συγκεκριμένα:
• 18/7/2026 – 19/7/2026 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2.
• 20/7/2026– 21/7/2026 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.

• 22/7/2026 – 23/7/2026 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.
• 24/7/2026 – 05/8/2026 για όλα τα ΑΦΜ.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής σας, ώστε να εξασφαλίσετε το voucher για τη νέα σχολική χρονιά.

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