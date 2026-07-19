Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (18.07.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον ημεδαπό κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40,58 γραμμάρια κοκαΐνης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.