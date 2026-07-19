Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Τα έργα ασφαλτόστρωσης, πρασίνου και οδοφωτισμού, οι καθαρισμοί σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, οι συναντήσεις με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης και η επιστροφή της Έκθεσης Βιβλίου στην Πλατεία Ελευθερίας, βρίσκονται ανάμεσα στα θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Ας τα διατρέξουμε μαζί:

🔘 Ασφαλτοστρώσεις, έργα πρασίνου, οδοφωτισμού και καθαρισμοί σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου

Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τις παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας στην πόλη και τα χωριά μας.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώσαμε τις εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Γιαμαλάκη και συνεχίσαμε στην οδό Μητσοτάκη (1η Δημοτική Κοινότητα), καθώς και στις οδούς Ανωγείων, Ευαγγελιστρίας, Ραύκου, Μιχαήλ Αρχαγγέλου, και Τήνου (3η Δημοτική). Ανάλογες εργασίες θα ακολουθήσουν και στις άλλες Δημοτικές Κοινότητες. Την ερχόμενη εβδομάδα τρία συνεργεία αναπτύσσονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της πόλης:

• Στην 1η Δημοτική Κοινότητα, τελειώνουμε την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα της οδού Μητσοτάκη και συνεχίζουμε στην οδό Δουκός Μποφώρ.

• Στην 2η Δημοτική Κοινότητα, τελειώνουμε την οδό Σόλωνος.

• Στην 3η Δημοτική Κοινότητα ξεκινάμε το πλέγμα των οδών Πριανσού, Λισσού, Δραμουντάνη, Ματάλων, Περγάμου και Ιφιγενείας

• Στην 4η Δημοτική Κοινότητα ξεκινάμε στις οδούς Ερμή, Χατζάκη και Νάθενα.

Επίσης, συνεχίζουμε τα έργα συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου και οδοφωτισμού σε διάφορες περιοχές της πόλης και σε χωριά του Δήμου, όπως και τις επιχειρήσεις πλυσίματος δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων. Συνολικά επιχειρούν δυο πλυντήρια και δυο σάρωθρα

οδοκαθαρισμού της Υπηρεσίας μας και τα τέσσερα σάρωθρα οδοκαθαρισμού του εξωτερικού συνεργάτη. Παράλληλα, συνεχίζουμε και το πρόγραμμα πλυσίματος κάδων απορριμμάτων από το όχημα – πλυντήριο της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Θέλω να γνωρίζετε ότι η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στο Ηράκλειο παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Δημοτικής μας Αρχής. Η προσπάθεια είναι διαρκής, οι παρεμβάσεις του Δήμου καθοριστικές, αλλά και η συμβολή κάθε πολίτη, πολύτιμη. Τη μάχη για τη βελτίωση της καθημερινότητας θα την κερδίσουμε μαζί.

🔘 Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης

Συνεχίζοντας τις συναντήσεις με Συλλόγους και Φορείς της πόλης, υποδέχθηκα στη Λότζια εκπροσώπους του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου, των διοργανωτών του 47ου Ράλλυ Κρήτης, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», των «Φίλων Πάρκου Αγίου Ιωάννη Κνωσσού», του Συλλόγου «Στόχος – Πρόληψη», της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ και του τοπικού Συλλόγου.

Ειδικότερα:

Με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη, συζητήσαμε θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τα μέλη του Συνδέσμου, καθώς και της ευρύτερης συνεργασίας με τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου.

Συζητήσαμε το πρόγραμμα και λεπτομέρειες του αγώνα που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25/10 με τους διοργανωτές του 47ου Ράλλυ Κρήτης, τον Ταμία του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης (ΑΟΚ) και πρωταθλητή Ελλάδας στα Ράλλυ Ασφάλτου Γιώργο Αναπολιωτάκη και τους Μανώλη και Νίκο

Διακάκη, συνδιοργανωτές της σούπερ ειδικής διαδρομής που θα γίνει στο κέντρο του Ηρακλείου και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη. Ο αγώνας αναμένεται και φέτος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι είναι ενταγμένος με αυξημένο συντελεστή βαθμολογίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και θα ενισχύσει την προβολή της πόλης μας σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Συζητήσαμε ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» Γιώργο Μακράκη, την Αντιπρόεδρο Ζαμπία Λαζανάκη, την Ειδική Γραμματέα Άννα Στουμπίδη, το μέλος του Δ.Σ Γιώργο Μαζίτσο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας

Αντώνη Περισυνάκη,. Μεταξύ άλλων, μιλήσαμε και για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών που έγινε με πρόσφατο Νόμο και την πρόνοια του Δήμου μας να καλύψει προκαταβολικά τις δαπάνες για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μας μονάδων, μέχρι τις 31/12/2026.

Με τα μέλη των «Φίλων Πάρκου Αγίου Ιωάννη Κνωσσού» Δέσποινα Μαραγκάκη, Γιάννη Ανυφαντάκη, Μανώλη Βερίγο και Κώστα Νταλαμπέκη, συζητήσαμε για την ποιοτική αναβάθμιση και ανάδειξη του Πάρκου, μέσα από ένα πλέγμα στοχευμένων και ήπιων παρεμβάσεων που θα σέβονται τον χαρακτήρα

της περιοχής. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας του πρασίνου του Δήμου μας και στο πρόγραμμα που υλοποιείται τους τελευταίους μήνες, με ορατά αποτελέσματα σε όλο τον Δήμο.

Με την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου «Στόχος – Πρόληψη» Θεονύμφη Ζαχαράκη και Δέσποινα Μιμίκου αντίστοιχα και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλα Αρχοντάκη, συζητήσαμε τις πολύ αποδοτικές δράσεις του Συλλόγου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

γύρω από την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.

Με τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Σίμο Συμεών, την Πρόεδρο του τοπικού Συλλόγου Νίκη Λογοθέτη, την Αντιπρόεδρο Κατερίνα Γιακουμάκη, τα μέλη της Ομοσπονδίας Βάσω Μαρή και Μιχάλη Χουστουλάκη και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλα

Αρχοντάκη, συζητήσαμε την πρόσφατη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου απεξάρτησης και τα σοβαρά προβλήματα που έχει δημιουργήσει στη λειτουργία των δομών. Έχοντας και ο ίδιος βαθιά γνώση και προσωπική επαφή με το αντικείμενο, δεδομένου ότι μετείχα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

του ΚΕΘΕΑ ως εκλεγμένο μέλος για τρεις συνεχείς θητείες (2003 – 2009), αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες και τους έντονους προβληματισμούς που εξέφρασαν τα μέλη του Συλλόγου.

🔘 Η Έκθεση Βιβλίου επέστρεψε στην πλ. Ελευθερίας

Μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη και την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη, επισκεφτήκαμε την Έκθεση Βιβλίου που έπειτα από δυο χρόνια έργων, επέστρεψε ξανά στην Πλατεία Ελευθερίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό του Ηρακλείου που μετράει τέσσερις δεκαετίες ζωής και διοργανώνεται από τον Σύλλογο Εκδοτών & Βιβλιοχαρτοπωλών Ν. Ηρακλείου.

Περιηγηθήκαμε στα περίπτερα της έκθεσης μαζί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ηλία Γεωργαλή, μιλήσαμε με μικρούς και μεγάλους επισκέπτες και βιβλιοπώλες, ενημερωθήκαμε για νέες και παλιές εκδόσεις, ανταλλάξαμε απόψεις για το βιβλίο, την κοινή μας αγάπη.

Η έκθεση είναι ανοικτή μέχρι και την Παρασκευή 24/7, καθημερινά, από τις 18:00 ως τις 23:00. Σας προτρέπω να την επισκεφτείτε, να δείτε τα βιβλία, να βρείτε αυτό που σας αρέσει ή αυτό που θα ανακαλύψετε ότι είναι ένα βιβλίο που θα αγαπήσετε. Υπάρχουν βιβλία για μικρούς και μεγάλους και οι βιβλιοπώλες μπορούν να σας ενημερώσουν και να σας βοηθήσουν ώστε να ξεκινήσετε το δικό σας ταξίδι ανάγνωσης αυτό το καλοκαίρι.

Συγχαίρω και από εδώ τον Σύλλογο Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών Νομού Ηρακλείου για τη συνέπεια και την αφοσίωσή του στη διατήρηση αυτού του θεσμού, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται για την επιτυχία της έκθεσης. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό, τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική συμμετοχή των πολιτών.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την ορκωμοσία ενός νέου μόνιμου υπαλλήλου που πραγματοποιήθηκε παρουσία και των Αντιδημάρχων Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη και Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού. Πρόκειται για τον Χαράλαμπο Χατζηθεοδωρίδη (κλάδου ΠΕ, Ειδικό Προσωπικό) που τοποθετείται στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1Κ/2024.

• Το εμβληματικό έργο αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου, που συνεχίζεται από τη ΔΕΥΑΗ.

• Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι» 2026, της ΔΕΠΑΝΑΛ, καθώς και τις προβολές του θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου «Βηθλεέμ».

• Το Summer Camp που διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του 48ου Δημοτικού Σχολείου ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό και Δ.Α.Δ.-Δ.Α.Φ. Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης «ΗΡ.Υ.Δ.Α.», με τη συνεργασία Φορέων και την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.

• Την ενημερωτική εκδήλωση για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή που πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού σε συνεργασία με την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ».

• Τις επανεκπαίδευση των Ομάδων Εκτάκτων Καταστάσεων στο ΠΣΚΗ σε άσκηση εκκένωσης σε περίπτωση σεισμού, με το προσωπικό της ΔΕΠΑΝΑΛ.

• Την ομόφωνη εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Στεφανάκη ως Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

👉 Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα:

– Την Παρασκευή 25/7 ανοίγει η πύλη Παντοκράτορα στη Χανιώπορτα, με την έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας». Με την Προϊσταμένη της ΕΦ.Α.Η. Βασιλική Συθειακάκη, στελέχη της Εφορείας και του Δήμου μας είδαμε από κοντά τις τελευταίες λεπτομέρειες της έκθεσης και σας διαβεβαιώνω ότι το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

– Αναμένεται να ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων για τις θέσεις παιδιών 5-12 ετών στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος 2026 – Ιούλιος 2027.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.