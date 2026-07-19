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Ηράκλειο:Σήμερα στην Κιθαρίδα και την Τρίτη στην Αγία Πελαγία η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σήμερα στην Κιθαρίδα στις 21.00 ξεκινά το μουσικό ταξίδι της Δημοτικής Χορωδίας Μαλεβιζίου, παρουσιάζοντας μια σειρά συναυλιών αφιερωμένων στη θάλασσα, τα ταξίδια, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, την ελπίδα και τον έρωτα, με τίτλο «Άσπρα καράβια τα όνειρα μας». Την Τρίτη 21 Ιουλίου η Δημοτική Χορωδία θα βρεθεί στην Αγία Πελαγία στην πλατεία Λενικού.

Μέσα από αγαπημένα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, το κοινό θα ταξιδέψει σε λιμάνια, καράβια και θάλασσες, σε ιστορίες ανθρώπων που έφυγαν, επέστρεψαν, ονειρεύτηκαν και αγάπησαν. Ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο εικόνες, μνήμες και συναισθήματα, που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του ελληνικού τραγουδιού με τη θάλασσα και την ελληνική ψυχή.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο με ώρα έναρξης στις 21.00, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Κυριακή 19 Ιουλίου – Κιθαρίδα

Τρίτη 21 Ιουλίου – Αγία Πελαγία( πλατεία Λενικού)
Σάββατο 25 Ιουλίου – Λουτράκι

Τρίτη 28 Ιουλίου – Γάζι(Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης)
Τρίτη 4 Αυγούστου – Άνω Καλέσα

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δημοτικής Χορωδίας έχει η Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη, ενώ τη χορωδία συνοδεύουν οι:

Ειρήνη Θεοφάνους – πιάνο

Άρης Κουτεντάκης – κιθάρα
Μπάμπης Κακεπάκης – λύρα

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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