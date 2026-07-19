«Υποφερτός» καύσωνας από Κυριακή: Θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς και από Πέμπτη «κλασικό ελληνικό καλοκαίρι»

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι μπροστά. Άνοδος της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, σύμφωνα με τους οποίους οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως την Τετάρτη.

Από την Κυριακή 19 Ιουλίου ξεκινά η πιο έντονη θερμή εισβολή του φετινού καλοκαιριού, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται για τρεις έως τέσσερις ημέρες και να κορυφώνονται τη Δευτέρα και την Τρίτη. Σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη υψηλότερες τιμές.

Οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακή υποχώρηση της ζέστης.

Κολυδάς: Θερμή εισβολή με τοπικά πάνω από 40°C

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει ότι όλα τα βασικά προγνωστικά μοντέλα συμφωνούν ως προς την έλευση της θερμής εισβολής από την Κυριακή, παρουσιάζοντας όμως αποκλίσεις έως και πέντε βαθμών ως προς τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 37 και 40 βαθμών, ενώ τοπικά θα ξεπεράσουν το όριο των 40°C. Από τις υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεαστούν η Λάρισα, όπου ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 42 βαθμούς, και η Λαμία, με μέγιστες τιμές κοντά στους 40 βαθμούς.

Μαρουσάκης: Οι πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος κάνει λόγο για τις θερμότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς.

Όπως επισημαίνει, η έντονη ζέστη δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας θα αρχίσει σταδιακή αποκλιμάκωση, ενώ η μεταβολή του καιρού ενδέχεται να συνοδευτεί από τοπικές καταιγίδες και φαινόμενα αστάθειας.

Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείονται ακόμη και 43 βαθμοί

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας χαρακτηρίζει το Σάββατο «προθάλαμο» του καύσωνα, εκτιμώντας ότι από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας μακριά από τη θάλασσα.

Μάλιστα, δεν αποκλείει την Τρίτη να σημειωθούν τοπικά ακόμη και 43 βαθμοί στη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία.

Για την Αττική προβλέπει θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Βοιωτία και την Αττική.

Πότε υποχωρεί ο καύσωνας

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, εκτιμά ότι η κορύφωση του θερμού κύματος θα σημειωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε πολλές πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, τον Θεσσαλικό κάμπο, το Αγρίνιο, την ανατολική Στερεά και περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ ιδιαίτερα ζεστός θα είναι ο καιρός και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια, ωστόσο η ζέστη θα επιμείνει για λίγο ακόμη στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Η ουσιαστική λήξη του καύσωνα αναμένεται την Πέμπτη, όταν προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση τοπικών καταιγίδων σε αρκετές περιοχές.

Η πρόγνωση για την Κυριακή

Σύμφωνα με το meteo.gr, την Κυριακή θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν, γεγονός που θα ευνοήσει την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς και τοπικά τους 41, ενώ στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 36 και 40 βαθμών. Στην Αττική ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς.