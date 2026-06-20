Άνοιξε η αυλαία στο Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού

Στο Ηράκλειο ο πρωταθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης Παναγιώτης Γκιώνης

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και μια σημαντική αθλητική προσωπικότητα της χώρας μας, τον Παναγιώτη Γκιώνη των 6 παρουσιών σε Ολυμπιακούς αγώνες στην επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ πονγκ), άνοιξε η αυλαία των δράσεων στο Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου, στο Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε στα παιδιά για το άθλημα του, τις συνθήκες προετοιμασίας, τον αθλητικό προσανατολισμό και τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος σε συνθήκες πρωταθλητισμού. Παράλληλα μετά το τέλος της συζήτησης ο Παναγίώτης Γκιώνης έπαιξε πινγκ πονγκ με μαθητές και μαθήτριες του Camp.

O Αντιδήμαρχος αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης καλωσόρισε στο Ηράκλειο τον καλύτερο διαχρονικά Έλληνα παίκτη του πινγκ πονγκ, τιμώντας τον με αναμνηστική πλακέτα για την προσφορά του στην ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση και σε δήλωσή του τόνισε:

«Το Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού άνοιξε άλλο ένα κύκλο προσφοράς πολύπλευρης αθλητικής ενασχόλησης για αθλήματα και δραστηριότητες σάλας που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να παίξει , να αθληθεί και να γνωρίσει βιωματικά τουλάχιστον 10 διαφορετικά αθλήματα εσωτερικού χώρου. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο camp να περάσουν ευχάριστες και δημιουργικές εβδομάδες στους χώρους του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού».