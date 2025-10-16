Με απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μεν. Μποκέα ορίστηκε άμισθη Ειδική Σύμβουλος η κ Μαρία Κατσαμάνη

Με απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα, ορίστηκε άμισθη ειδική σύμβουλος η κ. Μαρία Κατσαμάνη, με αντικείμενο θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την τοπική ανάπτυξη και τις παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρηματιών στη Δημοτική Κοινότητα Γαζίου.

Η κ. Κατσαμάνη, αξιοποιώντας την εμπειρία της και τη διαρκή επαφή της με την τοπική κοινωνία, θα συμβάλει στην υποστήριξη του έργου του Δημάρχου, λειτουργώντας ως σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ δημοτών, επιχειρηματιών και δημοτικής αρχής, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας και την προώθηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.