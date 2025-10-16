ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

ΣΕΠΕ Χανίων:Μηχανοκίνητη Πορεία για την Ειρήνη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ο ΣΕΠΕ Χανίων στηρίζει το διήμερο δράσεων ενάντια στην αμερικανο-νατοϊκή βάση της Σούδας στις 17 και 18
Οκτωβρίου 2025.
Συλλαλητήριο Παρασκευή 17/10 , 6μμ πλατεία Αγοράς

Μηχανοκίνητη πορεία Σάββατο 18/10, 11πμ. από το Ρολόι προς τη βάση της Σούδας

Η γενοκτονία που διεξάγει εδώ και δύο χρόνια το Ισραήλ στην Παλαιστίνη δεν θα ήταν δυνατό να γίνει δίχως την
υλική και πολιτική στήριξη των ΗΠΑ, τη συνεργασία του ΝΑΤΟ και την πολιτική στήριξη της ΕΕ.

Αντίστοιχα, η
ελληνική κυβέρνηση διαθέτει υποδομές σε όλη την επικράτειά της προς όφελος του Ισραήλ και στηρίζει
ποικιλοτρόπως την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ξεχωριστή σημασία για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων του ισραηλινού κράτους αποκτούν οι
αμερικάνικες και ΝΑΤΟϊκές βάσεις της Σούδας που χρησιμοποιούνται ως κέντρα ανεφοδιασμού μαχητικών
αεροσκαφών των ΗΠΑ-Ισραήλ, αποτελούν κέντρα μεταφοράς πυραύλων και άλλων πολεμοφοδίων προς το
Ισραήλ και συμβάλλουν στην κατασκοπεία παρέχοντας πολύτιμες στρατιωτικές πληροφορίες στον ισραηλινό
στρατό.

Η ελληνική κυβέρνηση, είναι ενήμερη και σύμφωνη με αυτή τη δραστηριότητα έχοντας παραχωρήσει, επ’
αόριστον, τμήμα της ελληνικής επικράτειας γι’ αυτούς τους σκοπούς.

Το εργατικό και αντιπολεμικό κίνημα τίθενται αποφασιστικά απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Απαιτούμε
να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας και να πάψει κάθε στρατιωτική ή άλλη συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του
Ισραήλ.

Οι βάσεις της Σούδας ντροπιάζουν και θέτουν σε κίνδυνο τον λαό μας, την υγεία του και το περιβάλλον.
Δεν θα παραμείνουμε θεατές στο έγκλημα που συντελείται. Η θέση των εργαζόμενων και των σωματείων τους
βρίσκεται ενάντια στα πολεμικά και κατακτητικά σχέδια ΗΠΑ-Ισραήλ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και υπέρ των αγώνων για την
απελευθέρωση του παλαιστινιακού λαού από την ισραηλινή κατοχή.

Ολοι και όλες στο διήμερο δράσεων στα Χανιά, 17-18 Οκτωβρίου, ενάντια στη βάση της Σούδας!
Να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας! Εξω οι βάσεις του θανάτου!

Καμία συμμετοχή – Καμία εμπλοκή στον πόλεμο, την κατοχή και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαου

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο...

0
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο...

0
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Με απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μεν. Μποκέα ορίστηκε άμισθη Ειδική Σύμβουλος η κ Μαρία Κατσαμάνη
Επόμενο άρθρο
Σχολείο Θεάτρου: Ενδιαφέρεσαι για το θέατρο; Παράταση για τις λίγες θέσεις που απομένουν!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ηράκλειο:Πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ…από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων συνεχίζει την πολιτιστική δράση ΟΠΩΣ...

Δήμος Γόρτυνας:Gortys Forum 2025, Παρασκευή και Σάββατο 17 – 18 Οκτωβρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε...

Αγιασμός στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10 Οκτωβρίου 2025 Το απόγευμα της Παρασκευής,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST