ΣΕΠΕ Χανίων:Μηχανοκίνητη Πορεία για την Ειρήνη

ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ο ΣΕΠΕ Χανίων στηρίζει το διήμερο δράσεων ενάντια στην αμερικανο-νατοϊκή βάση της Σούδας στις 17 και 18

Οκτωβρίου 2025.

Συλλαλητήριο Παρασκευή 17/10 , 6μμ πλατεία Αγοράς

Μηχανοκίνητη πορεία Σάββατο 18/10, 11πμ. από το Ρολόι προς τη βάση της Σούδας

Η γενοκτονία που διεξάγει εδώ και δύο χρόνια το Ισραήλ στην Παλαιστίνη δεν θα ήταν δυνατό να γίνει δίχως την

υλική και πολιτική στήριξη των ΗΠΑ, τη συνεργασία του ΝΑΤΟ και την πολιτική στήριξη της ΕΕ.

Αντίστοιχα, η

ελληνική κυβέρνηση διαθέτει υποδομές σε όλη την επικράτειά της προς όφελος του Ισραήλ και στηρίζει

ποικιλοτρόπως την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ξεχωριστή σημασία για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων του ισραηλινού κράτους αποκτούν οι

αμερικάνικες και ΝΑΤΟϊκές βάσεις της Σούδας που χρησιμοποιούνται ως κέντρα ανεφοδιασμού μαχητικών

αεροσκαφών των ΗΠΑ-Ισραήλ, αποτελούν κέντρα μεταφοράς πυραύλων και άλλων πολεμοφοδίων προς το

Ισραήλ και συμβάλλουν στην κατασκοπεία παρέχοντας πολύτιμες στρατιωτικές πληροφορίες στον ισραηλινό

στρατό.

Η ελληνική κυβέρνηση, είναι ενήμερη και σύμφωνη με αυτή τη δραστηριότητα έχοντας παραχωρήσει, επ’

αόριστον, τμήμα της ελληνικής επικράτειας γι’ αυτούς τους σκοπούς.

Το εργατικό και αντιπολεμικό κίνημα τίθενται αποφασιστικά απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Απαιτούμε

να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας και να πάψει κάθε στρατιωτική ή άλλη συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του

Ισραήλ.

Οι βάσεις της Σούδας ντροπιάζουν και θέτουν σε κίνδυνο τον λαό μας, την υγεία του και το περιβάλλον.

Δεν θα παραμείνουμε θεατές στο έγκλημα που συντελείται. Η θέση των εργαζόμενων και των σωματείων τους

βρίσκεται ενάντια στα πολεμικά και κατακτητικά σχέδια ΗΠΑ-Ισραήλ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και υπέρ των αγώνων για την

απελευθέρωση του παλαιστινιακού λαού από την ισραηλινή κατοχή.

Ολοι και όλες στο διήμερο δράσεων στα Χανιά, 17-18 Οκτωβρίου, ενάντια στη βάση της Σούδας!

Να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας! Εξω οι βάσεις του θανάτου!

Καμία συμμετοχή – Καμία εμπλοκή στον πόλεμο, την κατοχή και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαου