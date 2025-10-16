Σχολείο Θεάτρου: Ενδιαφέρεσαι για το θέατρο; Παράταση για τις λίγες θέσεις που απομένουν!

12η χρονιά για το Σχολείο Θεάτρου του Θεατρικού Περίπλου μ’ ένα έξτρα τμήμα, που θα λειτουργήσει μετά την εξάντληση των θέσεων για το πρότζεκτ From Page to Stage. Ενήλικες, ανεξαρτήτως θεατρικής εμπειρίας, που θέλουν να γνωρίσουν την τέχνη του Θεάτρου από καταξιωμένους επαγγελματίες, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους ως τις 28 Οκτωβρίου!

Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες όλων των ηλικιών, που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν στο θέατρο. Δεν απευθύνεται μόνο σε όσους επιδιώκουν καλλιτεχνική καριέρα, αλλά και σε εκείνους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για προσωπική ανάπτυξη ή σε άλλους επαγγελματικούς τομείς.

Για την εγγραφή σας συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmAdfk_JmaD6pS9ty4OndH4DrCgV9J74GJKQLm4tPWPrNrXg/viewform

Το Σχολείο Θεάτρου δημιουργήθηκε το 2014 στον Θεατρικό Περίπλου, με έμπνευση και πρωτοβουλία της Μαρίας Καντιφέ, η οποία ήρθε από την πρωτεύουσα μετά από πορεία δεκαετιών στις Αθηναϊκές σκηνές, όπου συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του νεοελληνικού θεάτρου (Κώστας Τσιάνος, Μίνως Βολανάκης, Λυδία Κονιόρδου, Γιάννης Κόκος,

Σταμάτης Κραουνάκης, Σωτήρης Χατζάκης, κ.α.) τόσο ως ηθοποιός όσο και ως βοηθός σκηνοθέτη και Acting Coach. Στόχος η δημιουργία στο Ρέθυμνο μιας θεατρικής σχολής που θα μπορούσε να προσφέρει στους ανθρώπους εκτός Αθηνών την λεπτομερή και πολυδιάστατη εκπαίδευση που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός.

Μέχρι σήμερα το Σχολείο Θεάτρου έχει εκπαιδεύσει πάνω από 100 άτομα, μέσα από τον πλήρη κύκλο σπουδών, τα θερινά μαθήματα και τα εξειδικευμένα σεμινάρια από γνωστούς επαγγελματίες του χώρου, όπως ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Κωστής Καπελώνης, η Μάρθα Φριντζήλα, ο Αντώνης Λουδάρος, ο Ταξιάρχης Χάνος, ο Γιώργος Καύκας, η Martina Sagmeister, η Susana Abigador κ.α.

Οι εγγραφές για το Σχολείο Θεάτρου συνεχίζονται έως 15 Οκτωβρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2025-26

Το Σχολείο Θεάτρου στελεχώνεται με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Καντιφέ, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και acting coach, μαζί με την ομάδα συνεργατών της, προσφέροντας την ποιότητα και την σφραγίδα του αναγνωρισμένου Σχολείου Θεάτρου.

Οι συναντήσεις θα διεξάγονται στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης Ρεθύμνου, κυρίως βραδινές ώρες, διάρκειας 2-3 ωρών, μία φορά την εβδομάδα.

Μάθε για το Σχολείο Θεάτρου και τις δράσεις του εδώ: https://www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1088

Πληροφορίες & Αιτήσεις: info@theatrikosperiplous.gr – 6943688972

